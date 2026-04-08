Do pre mesec dana Dubai bio je najlogičniji izbor za bogate koji traže novi dom. Nudio je visoke zarade bez poreza i luksuzan način života. Međutim, nakon napada iranskim projektilima na Ujedinjeni Arapski Emirati, reputacija Dubaija kao sigurnog utočišta za svetsku elitu počela je da slabi.

Zbog toga se deo ultrabogatih ponovo okreće Evropi, a Milano se izdvojio kao jedna od najpoželjnijih destinacija. Italija privlači kombinacijom povoljnog poreskog sistema i visokog kvaliteta života, što je posebno važno milionerima i milijarderima koji traže stabilnost i komfor.

Milano je već dom mnogih bogatih bankara, investitora i pravnika, a dodatnu prednost daje poseban poreski režim. Strani rezidenti mogu da plaćaju paušalni porez od 300.000 evra godišnje na prihode iz inostranstva, što je za najbogatije relativno mali iznos. Upravo to je jedan od ključnih razloga za sve veći interes za preseljenje u Italiju.

Interesovanje je dodatno poraslo nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo ukinulo povlastice za nerezidente, zbog čega su mnogi bogati počeli da napuštaju London. Italija je u tom trenutku postala praktična alternativa - nudi jednostavan poreski sistem, lep način života i razvijen finansijski sektor.

Foto: EPA/Mateo Corner

Pored toga, Italija je vremenom popravila reputaciju stabilne zemlje. Iako je dolazak premijerke Giorgia Meloni u početku izazvao sumnje, pokazalo se da je sistem stabilan, što je dodatno ohrabrilo investitore i bogate pojedince.

Do sada se oko 5.000 ljudi uključilo u italijanski sistem paušalnog oporezivanja. U početku su to bili uglavnom Italijani koji su živeli u Londonu i želeli da se vrate, ali danas sve više dolaze bogati iz zemalja Zaliva.

Ovaj trend već utiče na tržište nekretnina u Milanu - cene su porasle za oko 38 odsto u poslednjih pet godina. Grad je postao najskuplji u Italiji, čak ispred Venecija, a najtraženije lokacije su centralne gradske četvrti blizu katedrale Duomo.

Sve više stranaca sada ne traži samo drugi dom, već stalno mesto za život, sa pristupom međunarodnim školama i dobrim avio-vezaма. Milano se ubrzano menja - otvaraju se luksuzni hoteli, privatni klubovi, galerije i ekskluzivne prodavnice.

Jedan od simbola tog luksuza je ulica Via Monte Napoleone, koja je 2024. bila najskuplja trgovačka ulica na svetu, čak ispred njujorške Pete avenije.

Slične promene očekuju se i u Rim, gde se planira otvaranje prestižnih hotela poput Rosewooda i Four Seasonsa u narednim godinama.