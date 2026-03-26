Donedavno simbol luksuza, stabilnosti i beskrajnog rasta, Dubai danas se suočava sa možda najvećim ekonomskim udarom u svojoj modernoj istoriji. Rat između Sjedinjenih Američkih Država, Izraela i Irana nije samo geopolitički sukob - on je direktno pogodio srce jednog od najprofitabilnijih turističkih modela na svetu.

Od luksuzne destinacije do praznih hotela

Prema izveštajima sa terena, desetine hiljada turista i stranih rezidenata napustile su Dubai u roku od samo nekoliko nedelja, ostavljajući za sobom prazne hotele, restorane i tržne centre.

Ovaj nagli odlazak nije rezultat ekonomije, već percepcije, a u turizmu je percepcija sigurnosti ključna valuta. Analitičari upozoravaju da je upravo taj imidž "bezbedne oaze" bio osnovni stub uspeha Dubaija. Sada je taj stub ozbiljno poljuljan.

Kolaps avio-saobraćaja: Udar na glavnu arteriju

Dubai je jedan od najvećih svetskih avio-habova, ali rat je pogodio upravo tu tačku. Više od 21.000 letova je otkazano, a ključni aerodromi u regionu su zatvarani ili radili u ograničenom režimu. Hiljade putnika ostalo je zaglavljeno, dok su turistički aranžmani praktično stavljeni "na čekanje".

U praksi, to znači jedno: grad koji zavisi od konstantnog priliva turista ostao je bez dotoka ljudi.

Direktni finansijski gubici: Desetine milijardi dolara

Procene su brutalne. Zbog rata, region Bliskog istoka mogao bi da izgubi između 34 i 56 milijardi dolara turističke potrošnje u 2026. godini.

To uključuje i Dubai kao jedan od glavnih centara luksuznog turizma.

Dodatno, broj turista mogao bi pasti za 23 do 38 miliona posetilaca, što je pad od čak 11% do 27% na godišnjem nivou.

Već u prvim danima sukoba zabeležen je konkretan udar: više od 80.000 rezervacija smeštaja u Dubaiju je otkazano u samo jednoj nedelji. To je direktan gubitak prihoda koji se meri stotinama miliona dolara - praktično preko noći.

Nafta, Hormuz i domino efekat

Kriza turizma ne može se odvojiti od energetike. Zatvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svetske nafte, izazvalo je skok cena goriva i haos u transportu.

Skuplje gorivo znači skuplje avionske karte, a to direktno ubija turističku tražnju.

Uz to, logistički lanci su poremećeni, a region je praktično postao zona visokog rizika.

Psihološki udar: Gubitak brenda "sigurne destinacije"

Možda i najteži udar nije finansijski, već reputacioni. Stručnjaci upozoravaju da konflikti ovog tipa mogu godinama da urušavaju poverenje turista, čak i nakon završetka sukoba.

Dubai je decenijama ulagao milijarde da izgradi imidž luksuza, sigurnosti i stabilnosti.

Sada se suočava sa realnošću u kojoj: turisti otkazuju putovanja, vlade izdaju upozorenja, a globalni mediji region prikazuju kao zonu sukoba.

Grad koji je zavisio od sveta - ostao bez sveta

Turizam u regionu vredi oko 367 milijardi dolara godišnje, a Dubai je bio jedan od njegovih ključnih stubova.

Ali model koji zavisi od stalnog priliva stranaca ima jednu slabost, prestaje da funkcioniše onog trenutka kada ljudi prestanu da dolaze.

Danas, prvi put posle mnogo godina, Dubai ne izgleda kao centar sveta, već kao grad koji čeka.

Između kolapsa i oporavka

Iako pojedini analitičari veruju da bi se Dubai mogao oporaviti zahvaljujući snažnoj infrastrukturi i kapitalu, trenutni podaci ukazuju na nešto mnogo ozbiljnije: kombinaciju energetskog šoka, bezbednosne krize i kolapsa turističke tražnje.

Ako se sukob produži, pitanje više neće biti koliki je pad, već koliko dugo Dubai može da izdrži bez svog najvažnijeg izvora prihoda.Jer u ekonomiji ovog grada važi jednostavno pravilo: bez turista - nema Dubaija.