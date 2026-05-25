Kako raste broj ljudi koji odlaze u inostranstvo zbog posla, boljeg kvaliteta života i veće fleksibilnosti, nova globalna rang-lista pokazala je koji su gradovi najpogodniji za život iseljenika. Evropski gradovi dominiraju vrhom liste, a u fokusu su faktori poput bezbednosti, zdravstva i troškova života.

Više od 300 miliona ljudi danas živi van zemlje rođenja, što je gotovo duplo više nego 1990. godine, prema podacima UN. Nakon pandemije, dodatno je porastao broj digitalnih nomada i radnika na daljinu, što je promenilo način na koji ljudi biraju gde će živeti, prenosi Euronews.

Nova lista kompanije Global Citizen Solutions rangira 35 svetskih gradova na osnovu kriterijuma kao što su kvalitet zdravstvene zaštite, bezbednost, troškovi života, kvalitet vazduha, lakoća integracije, poznavanje engleskog jezika i mogućnosti međunarodne mobilnosti.

Kako se ocenjuju gradovi

Svaki grad ocenjen je na skali od 0 do 100, pri čemu su bezbednost i zdravstvo imali najveću težinu u ukupnom plasmanu. Analiza je pokazala da se evropski gradovi posebno ističu po stabilnosti i kvalitetu života.

Top 10 gradova za život iseljenika:

Lisabon

Amsterdam

Melburn

Beč

Barselona

Singapur

Okland

Tokio

Kopenhagen

Seul

Lisabon je zauzeo prvo mesto zahvaljujući uravnoteženim rezultatima u svim kategorijama. Ističe se kao pristupačniji u poređenju sa drugim zapadnoevropskim metropolama, uz visok nivo bezbednosti, dobar kvalitet vazduha i široku upotrebu engleskog jezika.

Amsterdam je na drugom mestu, pre svega zbog visokog kvaliteta života, razvijene infrastrukture i izuzetno visokog nivoa poznavanja engleskog jezika, što olakšava svakodnevno funkcionisanje stranaca. Ipak, visoki troškovi života ostaju njegov glavni nedostatak.

Melburn je jedini grad van Evrope među prvih pet. Odlikuju ga visok kvalitet vazduha, razvijen zdravstveni sistem i stabilno okruženje, ali nešto slabiji rezultati u kategoriji bezbednosti u odnosu na evropske gradove.