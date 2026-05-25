Slušaj vest

Mnogi mladi danas tokom studiranja traže različite načine da dodatno zarade, rasterete roditelje i obezbede sebi makar osnovni džeparac kako bi mogli da pokriju svakodnevne troškove.

Studentski poslovi tako su brojnim studentima postali jedan od najčešćih izbora, jer omogućavaju fleksibilnost, ali i priliku da se konkretno zaradi uz obaveze koje imaju na fakultetu. Upravo takva prilika sada se otvorila i u Splitu.

Terenski posao

Naime, splitsko komunalno preduzeće Čistoća d.o.o. traži motivisane studente i studentkinje koji žele da rade preko studentskog ugovora. Kako su objasnili u objavi, reč je o terenskom poslu, a studenti će biti plaćeni 10 evra po satu.

Izabrani kandidati obavljaće različite terenske poslove u skladu sa trenutnim potrebama kompanije. Radni zadaci prvenstveno uključuju pražnjenje kanti i korpi za sitan otpad, rad u reciklažnom dvorištu, kao i druge srodne aktivnosti vezane za održavanje čistoće.

Kako da se prijavite?

Svi zainteresovani studenti svoje prijave mogu poslati elektronskom poštom na adresu cistoca.split@cistoca-split.hr. U prijavi je potrebno navesti lične podatke koji uključuju ime i prezime, adresu stanovanja, godinu rođenja, naziv fakulteta koji trenutno pohađaju, kao i kontakt broj mobilnog telefona.