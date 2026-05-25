Naveo je da će samo u mađarskom parlamentu za četiri godine biti ušteđen iznos jednak jednogodišnjim troškovima zahvaljujući smanjenju zarada.

U intervjuu za RTL, Mađar je rekao da će biti smanjene plate premijera, ministara, poslanika, gradonačelnika i rukovodilaca državnih kompanija, kao i naknade za članove upravnih i nadzornih odbora, čiji će broj takođe biti smanjen, prenosi portal Hvg.hu.

On je naveo da će njegova ukupna mesečna primanja kao premijera i poslanika iznositi bruto 3,8 miliona forinti (9.500 do 10.000 evra), što je znatno manje od dosadašnjih primanja bivšeg premijera Viktora Orbana.

Mađar je rekao da nova vlast želi da pokaže "uzdržanost i skromnost", dodajući da politika treba da bude služba građanima, a ne način za bogaćenje.

Prema njegovim rečima, biće smanjeni i dodatni troškovi poslanika, pa će mesečni budžet za troškove rada poslanika biti umanjen sa sedam miliona na manje od pet miliona forinti.

Govoreći o stanju javnih finansija, Mađar je optužio prethodnu vladu stranke Fides da je prikrivala stvarno stanje budžeta i ocenio da bi mogli da se pojave novi finansijski problemi.

On je najavio da će do 20. avgusta biti sprovedena detaljna analiza stanja u zemlji, nakon čega će javnost biti obaveštena o stvarnoj situaciji u ekonomiji i državnim finansijama.

Mađar je rekao i da njegova vlada pregovara sa Evropskom komisijom o pristupu sredstvima iz fondova EU, ocenjujući da će uspeh tih pregovora biti ključan za sprovođenje socijalnih mera i ekonomskog oporavka zemlje.