- Za osiguranje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti upravljanja javnim finansijama, što direktno doprinosi kvalitetu usluga za građane i napretku Srbije ka EU integracijama, ključno je unapređenje interne revizije u praksi. Snaga interne revizije dolazi iz njenog stremljenja da na osnovu objektivnog, naučnog pristupa sagledava situaciju i daje preporuke, a upravo planiranje je od ključnog značaja - rekla je Vircburger otvarajući konferenciju posvećenu unapređenju prakse interne revizije u javnom sektoru.

Podrška EU

Događaj koji je okupio više od 200 internih revizora i predstavnika javnih institucija iz cele Srbije deo je inicijative za reformu upravljanja javnim finansijama u Srbiji, a organizovali su ga Ministarstvo finansija, Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Evropske unije.

Značajna tema o kojoj su stručnjaci razgovarali bila je planiranje u internoj reviziji u svetlu usklađivanja sa najnovijim Globalnim standardima, u okviru izmena regulatorno-metodološkog okvira koji priprema Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija, uz podšku UNDP-a.

Fabricio Andreuci, zamenik stalnog predstavnika UNDP-a u Srbiji istakao je značaj unapređenja interne revizije.

- Snažna interna revizija gradi poverenje u javne institucije, pomažući im da bolje upravljaju rizicima i odgovorno koriste javna sredstva, u korist građana i privrede. Uz podršku Evropske unije, UNDP sarađuje sa Ministarstvom finansija na razvoju praktičnih alata koji olakšavaju primenu međunarodnih standarda u praksi, kako bi pomogao internim revizorima da unaprede veštine i efikasnost u radu - rekao je Andreuci.

Novi standardi

Događaj je pružio priliku internim revizorima da razmene iskustva, razmotre izazove u primeni novih standarda i steknu praktična znanja o planiranju, merenju učinka i komunikaciji rezultata revizije sa rukovodstvom. Diskusije su bile usmerene na pripremu revizora za predstojeće zakonske i metodološke promene, a učešće na konferenciji se računa kao deo obavezne stručne obuke za sertifikovane interne revizore u javnom sektoru.

Konferencija je održana u okviru šire inicijative "EU podrška upravljanju javnim finansijama u Srbiji“, koju finansira Evropska unija, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj, u partnerstvu sa Centrom za izvrsnost u finansijama (CEF) i Ministarstvom finansija Slovačke.