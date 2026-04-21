Slušaj vest

Dolazak operativnih timova mađarske kompanije MOL u Srbiju, koji, prema najavama, treba da od danas borave u našoj zemlji, označava početak ključne faze u pregovorima o preuzimanju ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Ipak, ova potencijalna transakcija daleko je od rutinske kupoprodaje. Iako su operativni timovi već na terenu, to ne znači da je dogovor postignut. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović otvoreno je izjavila da pregovori nisu laki i da Srbija neće odstupiti od svojih interesa.

Zaštitne klauzule

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić ističe da je ugovor o prodaji akcija NIS-a iz 2008. godine sadržao niz klauzula koje su garantovale zaštitu domaće naftne industrije, a koje se sada gube i o kojima treba da se ponovo pregovara.

- Mi sada ovom prodajom, ako se ona desi, gubimo sve te zaštitne klauzule i Republika Srbija kao ozbiljan akcionar treba da insistira na novom ugovoru koji će barem minimalno, onoliko koliko je štitio dosadašnji ugovor o prodaji akcija NIS-a, štititi i dalje naše tržište i Republiku Srbiju - izjavio je Lukić za RTS.

A te zaštitne klauzule su, prema Lukićevim rečima, obaveza nastavka rada Rafinerije, njena modernizacija, obaveza očuvanja tržišnog učešća u veleprodaji i u maloprodaji NIS-a, investicione obaveze, obaveze po osnovu socijalnog programa, obaveze koje se tiču isplate neto profita putem dividendi...

BROJKE

30 odsto je trenutni vlasnički udeo Srbije u NIS-u

35 procenata imaće Srbija u NIS-u posle prodaje MOL-u

Veće učešće u vlasništvu

Da Srbija ne sme odstupiti od svojih interesa, koji su bili uključeni u kupoprodajni ugovor o prodaji NIS-a "Gaspromu", za Kurir Biznis ističe i Zorana Mihajlović, bivša ministarka rudarstva i energetike, koja nabraja šta je za našu zemlju najvažnije.



- Prvo, želimo da povećamo svoje učešće u vlasništvu, za šta dogovor postoji. Rad Rafinerije u punom kapacitetu, jer je nemoguće drugačije snabdevati tržište ako Rafinerija ne radi... Rafinerija je ključna svakako, logistički je nemoguće dopremiti derivate da bi se obezbedila sigurnost snabdevanja. Dodatno, treba nastaviti ulaganja u istraživanja nafte i gasa, kao i širenje mreže i van granica Srbije, od skladišta do pumpi. Tu su i socijalni programi koji uvek idu u dogovoru sa sindikatima - ističe Mihajlovićeva za Kurir i podseća da je, kada je prodavan NIS, u ugovoru pisalo da treba da rade dve rafinerije, ali je novosadska zatvorena.

POSTOJI LI PLAN B ZA NIS - NEKOLIKO OPCIJA Ukoliko pregovori s MOL-om propadnu, Srbija mora imati razrađen i spreman plan B. Sama ministarka Đedović Handanović je u intervjuu Kuriru rekla da postoji takav plan. U praksi, on bi podrazumevao nekoliko opcija. Prva je nacionalizacija ili otkup akcija od strane države, ali u igri je i pronalazak novog, politički neutralnog partnera, poput UAE.

Kontinuitet države

Najveća nepoznanica u vezi s pregovorima o NIS-u je kako će formiranje nove vlade u Mađarskoj u maju s Peterom Mađarom na čelu uticati na bilateralne odnose sa Srbijom i na realizaciju strateških ekonomskih dogovora Srbije i Mađarske u vreme mandata premijera Viktora Orbana.