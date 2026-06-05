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Jedno pitanje na koje ne biste trebali da odgovorite ni pod kojim uslovima kada vas policija zaustavi moglo bi da vas iznenadi, ali definitivno ima smisla. Često ljudi osećaju nervozu kada ih policija zaustavi na putu, ali je važno znati svoja prava i kako se zaštititi.

Poznat kao @tiktokstreetlawyer na TikToku, ovaj pravni stručnjak često objašnjava zakone i deli pravne savete. Njegov viralni video, koji je prikupio više od 1,3 miliona pregleda, objašnjava šta nikada ne biste trebali da kažete policajcu koji vas zaustavi, piše LADBible.

„Ovo je pitanje na koje nikada ne biste smeli da odgovorite bez obzira na sve, a da pre toga ne znate za koje ste krivično delo ili prekršaj optuženi”, počinje on u videu.

Iznenađujuće, to nema veze sa alkoholom ili skrivanjem stvari u gepeku, već sa naizgled bezopasnim pitanjem koje vam policija može postaviti: „Znate li zašto sam vas zaustavio?”.

Zašto je ovo pitanje zapravo zamka?

Iako bi moglo biti primamljivo da odmah odgovorite, advokat savetuje da ostanete uzdržani.

„Ne znate šta policajac misli, zar ne? Zašto biste onda odgovarali pre nego što vam on da neke informacije?”

Ako mislite da oni samo žele da prepoznate i priznate prekršaj koji ste napravili, advokat upozorava da stvar nije tako jednostavna. Problem sa tim pitanjem je što ono često predstavlja takozvano trik-pitanje. Policajci ga koriste kako bi vozače uhvatili nespremne i naveli ih da priznaju prekršaj, čak i ako u tom trenutku nemaju čvrste dokaze za to.

„Zamislite da odgovorite: 'Zato što sam prošao kroz crveno svetlo' ili 'Zato što sam vozio prebrzo'. Upravo ste priznali prekršaje, a policajac možda nije imao dokaze ni za jedan od njih”, objašnjava advokat.

Dodaje da je idealan odgovor zapravo vrlo jednostavan i glasi: "Policajče, molim vas, Vi mi recite”. Na taj način ćete tačno znati za šta vas terete i moći ćete da odlučite kako da postupite u nastavku kontrole.