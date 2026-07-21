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Iako su klasične behaton ploče godinama suvereno vladale našim dvorištima i prilazima, sve više ljudi se okreće potpuno drugačijim rešenjima. Alternativne podloge ubrzano dobijaju na popularnosti jer savršeno spajaju neverovatnu izdržljivost sa prirodnim izgledom, a pritom su pravi spas kada krenu jake kiše i nevremena.

Šta su raster ploče i gde se najviše koriste?

Betonske raster ploče (šupljikave ploče) su specifični betonski elementi sa prepoznatljivim otvorima koji se mogu popuniti travom, plodnom zemljom ili šljunkom.

Zahvaljujući ovom genijalnom dizajnu, kišnica slobodno prodire u tlo umesto da se sliva niz površinu i pravi potoke. Ovo praktično rešenje se danas najčešće koristi za prilaze kućama, parking mesta, baštenske staze i pristupne puteve do imanja.

Spas od poplava i letnjih vrućina

Za razliku od običnog behatona, ubedljivo najveća prednost raster ploča je njihova propusnost, kišnica se ne zadržava u vidu ogromnih bara, već postepeno i sigurno upija u zemlju. Ovo je od presudnog značaja u eri kada nas sve češće pogađaju obilni pljuskovi i ekstremne padavine.

Takođe, ukoliko otvore popunite travom, dobijate daleko prirodniji i lepši vizuelni efekat nego sa tradicionalnim, sivim pločama. I ono što je najvažnije za paklene letnje dane, ovakva podloga se neuporedivo manje zagreva, što će svaki ljubitelj baštovanstva itekako znati da ceni tokom jula i avgusta.