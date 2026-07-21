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Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je da se sa tržišta Srbije povlači produžni kabl robne marke ZARYA zbog ozbiljnog rizika od električnog udara. Utvrđeno je da proizvod ne ispunjava bezbednosne standarde i da može izazvati varničenje, topljenje izolacije, pa čak i požar.

Sa tržišta Srbije došlo je do povlačenja proizvod, odnosno produžnog kabla sa tri utičnice i prekidačem robne marke ZARYA, model HT-1039, zbog ozbiljnog rizika od električnog udara.

Reč je o produžnom kablu dužine pet metara, sa trožilnim bakarnim kablom preseka 3 x 1,5 mm², maksimalne snage 3.500 W, jačine 16 A i radnog napona 250 V.

Kako je navedeno u obaveštenju, utvrđeno je da utičnice povučenog proizvoda nisu u skladu sa standardom IEC 60884-2-7 i da ne odgovaraju električnom utikaču tipa G, zbog čega ispitni pin odmah ispada iz utičnice.

Pored toga, puzna staza i vazdušni razmak na kontaktima prekidača unutar produžnog kabla manji su od propisanih, što predstavlja ozbiljan bezbednosni rizik.

Nadležni upozoravaju da labav spoj može da izazove varničenje, zapali izolaciju kabla, dovede do njenog topljenja, a u najgorem slučaju izazove električni udar ili požar.