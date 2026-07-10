Hitno se povlači ovaj proizvod za bebe sa tržišta: Izdato upozorenje na opasnost od gušenja!
Sistem Evropske unije za brzo uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima (RAPEX) objavio je upozorenje naproizvod namenjen bebama, koji predstavlja potencijalnu opasnost po bezbednost najmlađih. Proizvod se hitno povlači sa tržišta zbog rizika od gušenja.
Kako se navodi u obaveštenju igračka za bebe ima silikonske trake odnosno vrpce za povlačenje. Proizvod ima istureni deo koji je previše dugačak. Mala deca ga mogu staviti u usta i ugušiti se.
Usled ovoga proizvod nije usklađen sa zahtevima Direktive o bezbednosti igračaka, kao ni sa evropskim standardom EN 71-1.
Ova igračka se prodaje putem interneta, posebno putem platforme Šejn.
Podaci o proizvodu
Proizvod: Igračka za bebe
Broj serije (Batch number): 20250825
Tip / Broj modela: K5803
Opis proizvoda: Igračka za bebe sa silikonskim trakom/vrpcama za povlačenje.
Zemlja porekla: Narodna Republika Kina
Vrsta rizika: Gušenje
Onlajn trgovac: Shein
Kurir.rs/Blic Biznis