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Sistem Evropske unije za brzo uzbunjivanje o nebezbednim proizvodima (RAPEX) objavio je upozorenje naproizvod namenjen bebama, koji predstavlja potencijalnu opasnost po bezbednost najmlađih. Proizvod se hitno povlači sa tržišta zbog rizika od gušenja.

Kako se navodi u obaveštenju igračka za bebe ima silikonske trake odnosno vrpce za povlačenje. Proizvod ima istureni deo koji je previše dugačak. Mala deca ga mogu staviti u usta i ugušiti se.

Usled ovoga proizvod nije usklađen sa zahtevima Direktive o bezbednosti igračaka, kao ni sa evropskim standardom EN 71-1.

Ova igračka se prodaje putem interneta, posebno putem platforme Šejn.

Podaci o proizvodu

Proizvod: Igračka za bebe

Broj serije (Batch number): 20250825

Tip / Broj modela: K5803

Opis proizvoda: Igračka za bebe sa silikonskim trakom/vrpcama za povlačenje.

Zemlja porekla: Narodna Republika Kina

Vrsta rizika: Gušenje

Onlajn trgovac: Shein