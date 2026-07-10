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Italijanska kompanija Kampari pojačava napore kako bi zaštitila svoj najuspešniji i najprofitabilniji brend Aperol, suočena sa sve većim brojem sličnih proizvoda i konkurentskih aperitiva koji pokušavaju da zauzmu deo brzo rastućeg tržišta špric koktela, pokazuju podaci kompanije i analize tržišta, prenosi danas Rojters.

Najizraženija konkurencija prisutna je u Italiji, gde je Kampari pokrenuo promotivnu kampanju, kao i program lojalnosti namenjen ugostiteljskim objektima koji gostima služe originalni Aperol špric. Istovremeno, kompanija proširuje ponudu unapred pripremljenog Aperol šprica u velikim bačvama kako bi dodatno učvrstila svoju poziciju na svetskom tržištu.

Prema podacima kompanije IWSR, globalna potrošnja špric koktela značajno je porasla – sa manje od 2,5 milijardi porcija u 2019. godini na gotovo četiri milijarde u 2024.

Aperol je najvažniji brend u Kamparijevom portfoliju i donosi oko 26 odsto ukupnih prihoda kompanije. Upravo zahvaljujući rastu njegove prodaje, Kampari je prošle godine uspeo da održi stabilne poslovne rezultate uprkos slabijoj potražnji za alkoholnim pićima.

Iako je recept za Aperol, gorki aperitiv sa tradicijom dužom od jednog veka i ključni sastojak najprodavanijeg špric koktela na svetu, i dalje strogo čuvana poslovna tajna, to nije sprečilo pojavu brojnih proizvoda sličnog izgleda. Takvi aperitivi prvo su se pojavili u velikim evropskim trgovinskim lancima, a potom su stigli i u barove i restorane, navodi Rojters.

Generalni direktor odeljenja "House of Aperitivi" u Kampariju Andrea Neri izjavio je da pojedini ugostiteljski objekti u Italiji još od 2023. godine gostima služe narandžasta pića koja nisu napravljena od Aperola, pri čemu mnogi potrošači veruju da piju originalni Aperol špric.

Kafić na plaži Foto: Shutterstock

Predstavljen Aperol špric u bačvama

Kako bi odgovorio na ovaj trend, Kampari je poslednjih meseci predstavio unapred pripremljeni Aperol špric u bačvama, uz kampanju kojom želi da skrene pažnju potrošačima da svako narandžasto piće nije ujedno i originalni Aperol špric.

Tokom prošle godine globalna prodaja brenda Aperol povećana je za 1,4 odsto i dostigla je 785 miliona evra. U kompaniji, međutim, smatraju da bi rast bio znatno veći da na tržištu nije bilo konkurentskih proizvoda koji izgledom podsećaju na original.

Za oglašavanje i promotivne aktivnosti Kampari je prošle godine izdvojio oko 547 miliona evra, što predstavlja 17,9 odsto njegovih neto prihoda.

Na policama evropskih supermarketa danas se nalazi sve više narandžastih aperitiva koji vizuelno podsećaju na Aperol, dok su njihove cene između 30 i 40 odsto niže od originalnog proizvoda, čija boca u Italiji košta oko 10 evra.

Kako bi zaštitila svoj proizvod, kompanija je registrovala karakterističnu narandžastu boju kao žig, a u pojedinim slučajevima pokrenula je i sudske postupke protiv manjih konkurenata radi zaštite prava intelektualne svojine.