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Veliki deo tog rasta izvan Sjedinjenih Američkih Država ostvaren je u Evropi, pri čemu je istočna Evropa zabeležila najbrži rast u procentima, dok su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Španija odmah iza SAD po ukupnom broju novih milionera, piše Euronews.

Prema trenutnom kursu, milion dolara vredi oko 875.000 evra.

Istočna Evropa predvodi u procentualnom rastu

Gledano u procentima, istočnoevropske zemlje zabeležile su najbrži rast broja milionera. Čak pet evropskih zemalja zauzelo je prvih pet mesta na globalnoj listi trideset najbrže rastućih:

Litvanija: rast od 8 odsto (921 novi milioner).

Turska: rast od 6,4 odsto (5.650 novih milionera).

Letonija: rast od 5,7 odsto (1.131 novi milioner).

Mađarska: rast od 5,3 odsto (1.349 novih milionera).

Irska: rast od 5,2 odsto, uz znatno veći apsolutni broj od 9.491 novog milionera.

Stopa rasta u Poljskoj iznosila je 4 odsto, a u Grčkoj 3,5 odsto. U izveštaju se napominje da porast broja milionera donekle zavisi i od toga koliko su ti pojedinci prethodne godine bili blizu praga od milion dolara.

SAD i velike evropske ekonomije prednjače u apsolutnim brojkama

Apsolutne brojke, koje daju jasniju sliku za zemlje sa već velikim brojem bogataša, pokazuju drugačiji poredak.

Najveći porast zabeležile su SAD sa 441.078 novih milionera, što je gotovo polovina globalnog rasta. Kada je reč o Evropi i ostatku sveta, situacija u vrhu izgleda ovako:

Ujedinjeno Kraljevstvo je prošle godine dobilo više od 43.000 novih dolarskih milionera.

Francuska i Španija dobile su po više od 32.000.

Italija i Nemačka su takođe među prvih deset na svetu, svaka sa više od 24.000 novih milionera.

Na globalnoj listi deset najuspešnijih nalaze se i Japan (31.428), Indija (31.033), Australija (25.089) i Rusija (21.951). Sve ostale evropske zemlje zabeležile su manje od 10.000 novih milionera.

Francuska dobija novog milionera na svakih 15 minuta

Ako se ovi podaci preračunaju na dnevni nivo, brojke postaju još upečatljivije:

SAD: 1.208 novih milionera dnevno (50 svakog sata).

Velika Britanija: 118 dnevno (gotovo pet na sat).

Francuska: 95 dnevno (jedan na svakih 15 minuta).

Španija: 90 dnevno.

Italija: 67 dnevno.

Nemačka: 66 dnevno. Sve više ljudi na lestvici bogatstva

- Sve se više ljudi penje na lestvici bogatstva, redovi na vrhu su sve jači, a rast je stabilan na izuzetno širokom rasponu tržišta - navodi se u izveštaju. Nijedna od 56 zemalja obuhvaćenih analizom UBS-a nije 2025. godinu završila sa manjim brojem milionera nego na početku.

Više od 40 odsto svetskih dolarskih milionera živi u SAD, što je preko 23,6 miliona od ukupno oko 57,5 miliona obuhvaćenih uzorkom. U zapadnoj Evropi živi nešto manje od 15 miliona dolarskih milionera, odnosno 25 odsto od ukupnog broja.

Autori izveštaja ističu da broj milionera na nekom tržištu nije uvek odraz njegove veličine, ekonomske snage ili čak prosečnog bogatstva po stanovniku. Mnogo toga zavisi od faktora koji nisu direktno vezani za ekonomsku moć, kao što su vlasništvo nad nekretninama, privatna penziona štednja i dostupnost poreskih podsticaja za štednju i ulaganja.