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Grad Niš ulazi u relaziaciju projekat železničke obilaznice oko grada koji je godinama bio predmet razgovora i planiranja, a gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović predstavio je u Gradskoj kući detalje severne obilaznice, posebno rešenje za Borsku ulicu, koje je u prethodnom periodu izazvalo najviše pitanja građana.

Na većem broju lokacija duž buduće pruge već su projektovani nadvožnjaci i podvožnjaci, dok su se stanovnici u okolini Borske ulice protivili ranije predloženom rešenju. Zbog toga je analizirano više varijanti, nakon čega je izrađen novi predlog.

Rešenje za Borsku ulicu

Prema predstavljenom rešenju, nadvožnjak će biti izgrađen oko 80 metara od sadašnjeg pružnog prelaza. Vozila će se iz Borske ulice uključivati na petlju u obliku potkovice, prelaziti preko brze železničke pruge i nastavljati dalje postojećim pravcem.

- Smatramo da je ovo najbolje moguće rešenje, jer u najmanjoj meri menja postojeći način kretanja ljudi i vozila. Ono što je najvažnije jeste da Borska ulica neće biti zatvorena. Ona će nastaviti da funkcioniše, a pešački i drumski saobraćaj odvijaće se nesmetano - istakao je Pavlović.

Borska ulica ostaće prohodna i tokom izvođenja radova, a biće obezbeđeni i alternativni pravci. Nakon završetka izgradnje biće uspostavljeno trajno saobraćajno rešenje koje će omogućiti nesmetano kretanje vozila i pešaka.

Početak izgradnje petlje planiran je za narednu godinu

Gradonačelnik je naveo da zbog izgradnje nadvožnjaka neće biti rušenja kuća. Jedini objekat koji će biti uklonjen već je eksproprisan.

Pojedine varijante ranije su odbačene jer su se pokazale kao tehnički neizvodljive ili su zahtevale rušenje većeg broja objekata i značajnije izmene postojeće infrastrukture.

- Tek kada su sve analize završene, mogli smo sa sigurnošću da kažemo da je ovo najbolje i najracionalnije rešenje - rekao je Pavlović.

Kako je objasnio, na izradi rešenja radile su gradske službe, uprave, inženjeri i stručnjaci iz oblasti urbanizma, železnice i saobraćaja, a sa predlogom su upoznati i stanovnici koji su neposredno pogođeni projektom.

Ranije su se pojavljivale informacije da će Borska ulica biti zatvorena ili prekinuta, kao i da će građani morati da koriste znatno duže alternativne pravce. Prema rečima gradonačelnika, takve tvrdnje bile su posledica nedovoljne informisanosti o projektu.

Sva naselja severno od buduće železničke obilaznice, među kojima su Kamenica, Brenica, Donja Matejevca, Cerje, Hum, Kamenički Vis i naselja u okolini Čegra, ostaće povezana Borskom ulicom sa južnim delom grada.

- Izgradnjom ove petlje neće biti ukinut autobuski saobraćaj Borskom ulicom. Naprotiv, za ova naselja biće stvoreni uslovi za bolju dostupnost javnog prevoza i lakši dolazak do njihovih domova - kazao je Pavlović.

Šira saobraćajna slika

Predstavljeno rešenje deo je znatno većeg infrastrukturnog projekta železničke obilaznice oko Niša, vrednog oko 150 miliona evra. Severna obilaznica biće duga približno 24 kilometra, dok je istovremeno u toku izgradnja oko 22 kilometra južne brze železničke pruge, koja bi u narednim fazama trebalo da poveže Niš sa granicom prema Severnoj Makedoniji.

Severna obilaznica počinjaće kod železničke stanice u Popovcu, a zatim će obilaziti prostor niškog aerodroma, uzimajući u obzir planirano produženje poletno-sletne staze kako bi aerodrom mogao da prihvata veće avione.

Trasa će se potom pružati ka istoku, kroz severni deo grada, i u najvećoj meri pratiti postojeću železničku prugu prema Zaječaru.

Izgradnja brze železničke pruge podrazumeva i elektrifikaciju, odnosno postavljanje kontaktne mreže u skladu sa standardima koji važe za brze železnice. Zbog toga sva ukrštanja pruge sa drumskim saobraćajem moraju biti rešena nadvožnjacima, podvožnjacima ili drugim denivelisanim prelazima.

Nova infrastruktura i modernizacija Niša

Železnička obilaznica trebalo bi da omogući i uklanjanje postojeće pruge iz centra Niša, čime će biti otvoren prostor za izgradnju novih bulevara, urbanog parka i drugih javnih sadržaja.

- Severna železnička obilaznica doneće još jednu veliku korist našem gradu. Na tom prostoru biće moguće izgraditi nove bulevare koji će rasteretiti centar grada i poboljšati povezanost pojedinih delova Niša. Postoji mogućnost i za formiranje velikog urbanog parka, ali i drugih javnih sadržaja - naveo je gradonačelnik.

Širi plan obuhvata izgradnju novih bulevara, kružnih tokova i saobraćajnica koje će severne delove Niša povezati sa Bulevarom Gorana Ostojića, Bulevarom heroja sa Košara, Bulevarom Svetog Pantelejmona i budućim zapadnim prstenom grada.

- Ceo ovaj sistem predstavljaće severnu gradsku obilaznicu, odnosno deo unutrašnjeg prstena grada. Kada u budućnosti bude završen i zapadni prsten, Niš će dobiti kompletnu unutrašnju obilaznicu - kazao je Pavlović.

Građani koji žive severno od buduće pruge moći će novom saobraćajnicom, koja će se pružati paralelno sa železničkom trasom, da stignu do planiranog kružnog toka, za koji je u toku postupak eksproprijacije. Odatle će se preko Bulevara Gorana Ostojića uključivati na glavne gradske saobraćajnice i nastavljati ka istočnom ili zapadnom delu Niša.

Najavljeno je i uvođenje novih linija javnog prevoza, čime bi naselja na severu grada trebalo da dobiju bržu, jednostavniju i bezbedniju vezu sa centrom i ostalim delovima Niša.