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Vozom do Ekspa za pola sata, završava se nova pruga

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Jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata u okviru priprema za Specijalizovanu međunarodnu izložbu EXPO 2027 jeste nova železnička pruga koja će povezati centar Beograda, Aerodrom Nikola Tesla i Surčin.

Na trasi dugoj 18,3 kilometra gradi se šest složenih objekata – četiri mosta, vijadukt i nadvožnjak – koji će povezati Zemun Polje i Nacionalni stadion, budući centar EXPO kompleksa.

Građevinski radovi i polaganje koloseka trebalo bi da budu završeni do kraja godine, nakon čega sledi završna faza testiranja infrastrukture i vozova. Planirano je da vozovi ovu deonicu prelaze za svega 15 do 20 minuta.

Završeni prvi kilometri pruge ka aerodromu

Od železničke stanice Zemun Polje prema Aerodromu Nikola Tesla završeni su građevinski radovi, postavljeni pragovi i šine na prvih 4,5 kilometara trase i uspostavljena elektrifikacija.

Na preostalom delu trase trenutno se izvode radovi na nasipanju i pripremi podloge za postavljanje preostalih koloseka.

1/6 Vidi galeriju Kako će izgledati pruga od aerodroma do centra Beograda Foto: Beobuild.rs

Istovremeno, privode se kraju radovi na najzahtevnijem objektu čitavog projekta – vijaduktu preko Surčinskog polja, dužine 1,1 kilometar.

- Što se tiče ovog betoniranja i spajanja mostovske konstrukcije, ostala su nam još četiri polja. Očekujemo da u julu bude završeno spajanje i da bude sve spremno za postavljanje elektrifikacije i stubova koji će napajati vozove i samu prugu, odnosno dvokolosečni segment koji će biti postavljen na telu ovog mosta - izjavio je gradski menadžer Miroslav Čučković.

Mostovi građeni bez zaustavljanja saobraćaja

Nova železnička trasa uključuje i najveći od četiri mosta koji prelazi preko auto-puta E-70, dok vijadukt omogućava prolazak vozova preko dela auto-puta Miloš Veliki.

Preostali objekti prelaze preko lokalnih saobraćajnica, uključujući i Vojvođansku ulicu.

Prema rečima Čučkovića, primena takozvane lanserne tehnologije omogućila je izgradnju mostova bez prekidanja saobraćaja na najprometnijim putnim pravcima.

- Imali smo još jednu neuralgičnu tačku, prelaz pruge preko auto-puta Beograd–Šid. Ni jednog trenutka nije prekidan saobraćaj ni na jednom od auto-puteva, upravo zahvaljujući lansernoj tehnologiji i načinu na koji smo izveli premošćavanje - rekao je Čučković.

Beograd Budimpešta pruga Soko brzi voz Foto: Marko Karović, Shutterstock

Devet novih vozova iz Kine

Završetak građevinskih radova i elektrifikacije cele pruge planiran je do kraja 2026. godine.

Nakon toga, od februara naredne godine predviđeno je višemesečno testiranje trase i vozova.

Za novu liniju već je nabavljeno devet voznih garnitura iz Kine.

Prema planovima, putnici će od stanice Prokop do EXPO kompleksa i Nacionalnog stadiona stizati za oko 30 minuta, dok će vožnja između Zemun Polja i Nacionalnog stadiona trajati između 15 i 20 minuta.

Pet stanica i stajališta na trasi

Na novoj pruzi planirane su dve stanice i tri stajališta.

Početna stanica biće Zemun Polje, koje će predstavljati glavnu vezu sa brzom prugom Beograd–Novi Sad.

Nakon toga slede:

stajalište Singidunum kod Dobanovaca,

stajalište Aerodrom Nikola Tesla, udaljeno oko 500 metara od Terminala 1 i povezano pešačkom pasarelom,

stajalište Surčin,

završna stanica Nacionalni stadion, odnosno EXPO kompleks.

Polasci na svakih 15 minuta tokom EXPO-a

Prema planovima, vozovi će saobraćati na svakih 30 minuta, dok će tokom špiceva i za vreme održavanja EXPO 2027 polasci biti organizovani na svakih 15 minuta.

Čučković smatra da će nova železnička veza značajno unaprediti gradski saobraćaj i ponuditi alternativu građanima koji danas koriste automobile ili autobuse.

- Voz je najugodniji vid prevoza. Komforniji je od autobusa, ne morate da brinete o gorivu i parkingu, a brzina će biti između 80 i 120 kilometara na sat. Devet novih vozova za ovu liniju, zajedno sa dodatnih 30 kompozicija za BG voz, značajno će unaprediti saobraćajni sistem Beograda - rekao je on.

Stručnjaci procenjuju da jedna vozna garnitura može da zameni čak 50 automobila ili 10 autobusa, što bi trebalo da doprinese većem komforu putnika i rasterećenju drumskog saobraćaja, kako tokom EXPO 2027, tako i u godinama nakon završetka izložbe.