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Retko kad nam jedna plaža može pružiti i to da ima svoj prirodni bazen, a upravo je takva ova pored mesta Utjeha.

Uvala maslina je mala skrivena plaža, ušuškana kako joj ime kaže u zaliv obrastao maslinama i izgleda kao da je izašla sa najlepše mediteranske slike. Ima svoj prirodni bazen okružen stenama, kao i podvodne pećine. Pravo mesto za sakriti se od turističke vreve.

Plaža sa prirodnim bazenom

Utjeha se nalazi u blizini Bara (14 km), na svega 1 sat vožnje od oba crnogorska aerodroma: Podgorica i Tivat. Utjeha je okružena maslinjacima, čija stabla su stara više od 1.000 godina. Miris maslina pomešan sa vazduhom u ovom priobalnom mestu čini Utjehu nekom vrstom vazdušne banje. Utjeha je veoma posećena tokom letnje sezone.

Obala je uglavnom stenovita sa skrivenim , usamljenim šljunkovitim plažama. Glavna plaža je duga 800 m, opremljena svim neophodnim sadržajima: suncobrani, ležajke, café barovi i restorani, sportski tereni i igrališta za djecu.

More ima jedinstvenu tirkiznu boju vode, zahvaljujući brojnim izvorima slatke vode koji se ovde ulivaju. Samim tim i podvodni svet u ovom delu Jadranskog mora je raznovrstan, tako da je Utjeha veoma artraktivno mesto za ronioce.

Biznis Kurir/Citymagazin

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