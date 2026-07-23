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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na okruglom stolu "Srbija - Češka: poslovni dijalog i nove mogućnosti za privrednu saradnju" da su ovakvi forumi dobra prilika da dodatno unapredimo ekonomsku saradnju između Srbije i Češke i otvorimo nove mogućnosti za naše kompanije.

- U Srbiji danas posluje veliki broj kompanija sa većinskim češkim kapitalom, a verujem da imamo još mnogo prostora za unapređenje ne samo trgovinske razmene i razmene roba, već i razmene usluga. Srbija je dobro mesto za ulaganje i dolazak čeških investitora, jer imamo punu stabilnost i uslove na koje svako ko želi da ulaže u našu zemlju može da računa i u budućnosti - istakao je predsednik Vučić.

- Za mene je najvažnije da otvorimo nove kontakte između srpskih i čeških kompanija, da razmene iskustva i razgovaraju o novim poslovima. Verujem da će razgovori koje smo vodili doneti rezultate i dodatno ojačati naše ekonomske veze - dodao je.

Predsednik je istakao da je veoma srećan što će premijer Andrej Babiš imati priliku da poseti EXPO i vidi šta sve radimo i koliko ulažemo u razvoj Srbije.

- Još jednom beskrajno hvala na poseti, a naše goste iz Češke molim da se u Beogradu i Srbiji osećaju kao kod svoje kuće - zaključio je predsednik u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Kurir.rs

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