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Evropska centralna banka (ECB) zadržala je sve tri ključne kamatne stope na istom nivou, tako da referentna kamatna stopa na depozite iznosi 2,25 odsto, kamata na glavne operacije refinasiranja 2,4 odsto, a kamata na graničnu kreditnu liniju 2,65 odsto.

Ovog puta Evropska centralna banka je stavila akcenat na rizike koje po inflaciju predstavlja energetski šok izazvan sukobom na Bliskom istoku.

Evropska centralna banka navodi da su cene energije i dalje veoma nestabilne, da se trenutno kreću približno u skladu sa junskim projekcijama, ali da su i dalje znatno više nego pre izbijanja sukoba.

Istovremeno, banka upozorava da se puni inflatorni efekti rasta cena energenata još nisu u potpunosti prelili na ekonomiju, zbog čega će pažljivo pratiti intenzitet i trajanje šoka, kao i njegove indirektne i sekundarne efekte, navodi ECB na svojoj veb stranici.

Banka ocenjuje da je još prerano za zaključke o narednim potezima monetarne politike i da će buduće odluke u velikoj meri zavisiti od razvoja geopolitičke situacije, kretanja cena energenata i novih podataka o inflaciji u evrozoni.