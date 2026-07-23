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"Na inicijativu predsednika Republike Srbije da se javnosti omogući veća transparentnost sprovođenja projekta „Svoj na svome“, Republički geodetski zavod je na svom zvaničnom sajtu započeo objavljivanje dnevne statistike ovog projekta", sopštiio je Republički geodetski zavod.

Statistika je, za sada, javno dostupna svim građanima na internet stranici Republičkog geodetskog zavoda, u delu „Statistika“ → „Svoj na svome“, i svakodnevno prikazuje:

• broj potvrda koje je Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije dostavila Republičkom geodetskom zavodu;

• broj predmeta po kojima je Republički geodetski zavod postupio;

• broj predmeta vraćenih Agenciji radi provere ili ispravke;

• broj primljenih i obrađenih zahteva za brisanje zabeležbi nakon uplate naknade.

Prema podacima objavljenim danas, Agencija je Republičkom geodetskom zavodu dostavila ukupno 239.679 potvrda za upis, dok je Republički geodetski zavod postupio po 219.358 predmeta.

Podsećamo da je građanima na raspolaganju aplikacija „Status potvrde u RGZ – Svoj na svome“ na sajtu Republičkog geodetskog zavoda, putem koje jednostavnim unosom broja prijave mogu da provere u kojoj se fazi nalazi njihov predmet, bez odlaska na šalter i iz udobnosti svog doma.

Na ovaj način je omogućeno svakom građaninu da u svakom trenutku ima uvid kako u status sopstvenog predmeta, tako i u ukupne rezultate realizacije projekta.

Projekat „Svoj na svome“ predstavlja najveći i najambiciozniji projekat formalizacije i upisa imovinskih prava u Evropi, a jedan od najvećih takvih projekata u svetu. Upravo zato, redovno i javno objavljivanje podataka predstavlja važan deo njegove realizacije i omogućava svim građanima da prate njegov napredak.