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Agencija za prostorno planiranje i urbanizam trebalo bi do početka jeseni da obradi oko 320.000 zahteva za upis bespravno izgrađenih objekata, podnetih na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, poznatog pod nazivom "Svoj na svome".

Podaci se u sistem unose postepeno, a vlasnici će po prijemu obaveštenja biti pozvani da uplate propisane takse kako bi njihov objekat bio upisan u Katastar nepokretnosti.

Da bi objekat mogao da bude evidentiran u bazi podataka, neophodno je da bude uneta i površina parcele na kojoj se nalazi.

Iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam potvrdili su za RTS da raspolažu dovoljnim brojem zaposlenih za završetak evidentiranja svih prijavljenih objekata, kao i da je najveći broj rešenja do sada donet u Malom Crniću, Bajinoj Bašti i Smederevskoj Palanci.

Građani koji nisu podneli prijavu u predviđenom roku imaju mogućnost da to učine do 24. oktobra, uz obrazloženje opravdanog razloga zbog kašnjenja.

Oni koji su već prijavili bespravno izgrađene objekte mogu na sajtu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) da prate status svoje prijave. Plava boja označava da se čeka potvrda, odnosno da prijavu Agencija za prostorno planiranje i urbanizam još nije prosledila.

Narandžasta boja znači da je potvrda u fazi obrade, dok crvena ukazuje na tehničke nedostatke u potvrdi zbog kojih je predmet vraćen Agenciji na dopunu.

Zelena boja označava da je objekat uspešno upisan u Katastar nepokretnosti u skladu sa zakonom "Svoj na svome".