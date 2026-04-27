Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je jutros da je do sada izdato više od 100.000 potvrda građanima po osnovu zakona "Svoj na svome", za dva meseca, od kada je izdato prvo rešenje.

"20. april smo obeležili kao datum izdavanja 100.000. potvrde po zakonu 'Svoj na svome', i mogu da kažem sa zadovoljstvom da je to izuzetan rezultat u veoma kratkom roku. Za 29 godina primene ostalih zakona kojima je uređivano ovo pitanje, ukupno je doneto oko 320.000 rešenja, što o legalizaciji, što o ozakonjenju. Mi sada, za manje od dva meseca, imamo upisanih 100.000 naših građana u katastar nepokretnosti, završen postupak, upisano pravo", rekla je Sofronijević za RTS.

Iznos takse stiže SMS-om

Na pitanje u kojem roku po dobijanju potvrde mora da se uplati taksa, Sofronijević je odgovorila da samo oni građani koji dobiju potvrdu i dobiju SMS obaveštenje sa porukom sa tačnim iznosom za uplatu naknade po ovom zakonu, treba da plate tu naknadu, dok će ostali sačekati SMS i obaveštenje.

"Kada se izda potvrda, sledeći korak je uplata. Po zakonu, taj rok je 30 dana, i ako se ne uplati, ostaje zabeležba o zabrani otuđenja. Ovaj zakon je napravio jednu pozitivnu diskriminaciju i napravio je razliku u visini takse. Najčešća taksa, s obzirom da je više od 70 odsto podnetih prijava se odnosi na porodične stambene objekte, svi oni imaju mogućnost da plate tu taksu u iznosu od 100 evra, dok za one investitore koji su gradili za tržište, taj iznos se poklapa sa iznosom doprinosa koji bi bio plaćen u redovnom postupku", rekla je Sofronijević.

Bez takse nema prodaje objekta

Na pitanje šta se dešava ako se ne uplati taksa, ministarka odgovara da ostaje zabrana za otuđenje, što znači da nije postupak završen.

"Zato ja pozivam, odmah kada dobijete SMS, izvršite uplatu koja vam je navedena, jer jedino na taj način se postupak završava, briše se zabeležba iz katastra i vi onda u punom obimu kao vlasnik nepokretnosti možete da je koristite i da raspolažete svojom nepokretnošću. Za investitore koji su gradili za tržište, mi smo po zakonu predvideli i mogućnost prinudne naplate, a sam postupak pokreće državno pravobranilaštvo", rekla je Sofronijević.

Na pitanje koji objekti su imali prioritet pri procesu legalizacije, Sofronijević odgovara da su se gledala dva elementa - vreme podnošenja zahteva i urednost dokumentacije.