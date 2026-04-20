Slušaj vest

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je u 16 časova i 29 minuta izdata 100.000 potvrda po Zakonu "Svoj na svome", čime je ostvaren izuzetan rezultat u roku od svega dva meseca od završetka podnošenja prijava.

Ovaj podatak, kako je navela, jasno potvrđuje visok stepen efikasnosti nadležnih organa, kao i snažnu institucionalnu posvećenost unapređenju pravne sigurnosti građana u oblasti imovinskih odnosa, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva.

"Ostvareni rezultat predstavlja potvrdu odgovornog i sistematičnog rada državnih organa, ali i poverenja koje su građani ukazali ovom procesu. Posebno želim da istaknem posvećenost i profesionalizam svih zaposlenih koji su svojim angažovanjem omogućili da postupci budu vođeni ažurno, transparentno i u skladu sa najvišim standardima. Nastavićemo sa istim intenzitetom rada, sa jasnim ciljem da svaki zahtev bude rešen u optimalnim rokovima", izjavila je ministarka Sofronijević.

Pozvala je građane da, po prijemu obaveštenja o obavezi plaćanja naknade, izvrše uplatu u što kraćem roku, a najkasnije u zakonom predviđenom roku od 30 dana, kako bi se postupak uspešno priveo kraju.

Sprovođenje Zakona "Svoj na svome" predstavlja jedan od ključnih koraka u jačanju pravne sigurnosti, uređenju imovinsko-pravnih odnosa i unapređenju ukupnog poslovnog i društvenog ambijenta u Republici Srbiji, navodi se u saopštenju Ministartsva.