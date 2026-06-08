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Put do odobrenog kredita nekada krije prepreke koje uopšte ne očekujemo. Bilo da radite u "pogrešnoj" industriji, imate specifičan ugovor o radu ili ste se jednostavno našalili prilikom prebacivanja novca prijatelju, sve to može biti razlog za spuštanje rampe u banci. Vladimir Vasić, finansijski savetnik i bankar, otkriva koje sve uslove moramo da ispunimo, šta to Kreditni biro zaista prati i zašto su neka zanimanja stavljena na "crnu listu".

Veštačka inteligencija, "šaljive" uplate i kladionice

Danas službenici ne moraju ručno da proveravaju svaki vaš račun, jer je u bankarstvo uveliko umešana veštačka inteligencija koja "češlja" razloge i svrhe uplata. Ukoliko prijateljima prebacujete novac uz šaljive opise, sistem to može detektovati kao sumnjivo ponašanje i napraviti vam problem.

Pored toga, najveća "crvena lampica" za banku su uplate ka kladionicama.

"Klađenje je jedan od okidača koje banke nikako ne vole i uplate sa računa ka kladionicama najčešće nisu spojive sa zahtevom za kredit", upozorava Vasić.

Siguran posao je važniji od velike plate

Zanimljivo je da bankama nije toliko presudna visina vaše plate, koliko izvesnost da ćete tu platu nastaviti da primate i u budućnosti. Zbog toga su zaposleni u državnim službama omiljeni klijenti, dok su preduzetnici, frilenseri i novinari u rizičnijoj grupi, pre svega zbog prirode posla i čestog menjanja pozicija.

Takođe, ako imate visoku platu, ali ugovor na određeno vreme (na primer, na četiri godine), banka će vam verovatno ograničiti rok otplate kredita tačno na taj period. Banke strogo paze i na vaš trenutni stepen zaduženosti – ukoliko vam nakon plaćanja rate ne ostaje dovoljno novca za svakodnevni život, bićete odbijeni.

Paradoks: Loše je ako nikada niste imali kredit

Građani često misle da su idealni kandidati ukoliko nikada nisu bili zaduženi. Međutim, Vasić objašnjava da to može biti veliki problem jer banka nema uvid u vašu istoriju i ne zna da li ste redovan platiša.

"Savet je uvek da prvo uzmete neki manji kreditni proizvod, poput kreditne kartice ili sitnog kredita od 50.000 do 100.000 dinara. Kada to redovno plaćate nekoliko meseci, stvarate pozitivnu kreditnu istoriju i onda je mnogo lakše dobiti veći kredit", ističe ovaj finansijski stručnjak.

Dug za telefon od 500 dinara zatvara sva vrata

Kreditni biro ne odobrava i ne odbija kredite, on samo registruje vašu redovnost. Čak i dugovi od 100 ili 500 dinara za račun za telefon, neplaćeno održavanje ugašenog računa u staroj banci ili zaboravljena kamata, mogu vas diskvalifikovati.

"Nije bitan iznos, nego je bitan princip da li poštujete dogovoreno. Svako dugovanje van roka banka posmatra kao signal da imate problem u servisiranju obaveza", jasan je Vasić.

Ovi podaci se u Kreditnom birou čuvaju oko tri godine, ali građani jednom godišnje imaju pravo na besplatan uvid u svoj status kako bi proverili da li imaju "repove" iz prošlosti.

Kredit za nekretninu DA, kredit za Maldive – NIKAKO

Na kraju, Vasić savetuje da se krediti uzimaju isključivo za stvari koje dodaju vrednost. Dok stambeni krediti predstavljaju ulaganje u budućnost jer vrednost nekretnina vremenom raste i "novac radi za vas", podizanje keš kredita za putovanja je loša odluka. "Lepo je uzeti kredit i otići na Maldive, ali vratite se i šta ste onda uradili? Novac ima svoju cenu i morate ga vratiti sa kamatom", zaključuje Vasić.

Za starije sugrađane koji podižu kredite, ali i za sve one koji se plaše nepredviđenih okolnosti, Vasić snažno preporučuje polise osiguranja. Ove polise nisu skupe, a u slučaju gubitka posla (gde osiguranje pokriva ratu do šest meseci) ili smrtnog slučaja, sprečavaju da dugovi pređu na porodicu.