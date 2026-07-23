Smeštaj se može rezervisati u mestima kao što su Banja Vrujci, Banja Koviljača, kao i specifična Banja Koviljača Bogutovac i Brestovačka banja. Ljubitelji prirode mogu se uputiti na Vlasinsko jezero, u Vrdnik, Gornju Trepču ili Gornji Milanovac.

Na raspolaganju su i Divčibare, Zlatibor, Jagodina, Jastrebac, Kikinda, Kladovo, Knić i Kopaonik. Za one koji traže specifična lečilišta i mirnije krajeve, tu su Lopatnica, Lukovska banja, Mokra Gora, Palić, Pribojska banja, Selters banja i Sijarinska banja.

Pored već pomenute Sokobanje, turisti rado biraju Srebrno jezero, Zlatar, Čajetinu, Rašku, Novu Varoš i Bajinu Baštu. Vaučeri se mogu iskoristiti i za odmor u Subotici, Brusu, Valjevu, na prelepoj Staroj planini, u Boljevcu, Beloj Crkvi, pa i u samom Beogradu i Kragujevcu.

Tu su i Golubac, Priboj, Kruševac, Aranđelovac, Veliko Gradište, Niška Banja, Kraljevo, Sjenica, Kanjiža, Vršac i Ljubovija.