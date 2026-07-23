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Visoke cene kirija u Beogradu teraju podstanare, pre svega mlade bračne parove, da razmišljaju o kupovini sopstvene nekretnine. Iako mnogi koriste povoljnosti koje daje država kroz subvencionisane stambene kredite za mlade i povoljnosti pri kupovini prve nekretnine porodicama sa malom decom, ipak visoke cene nekretnina teraju mnoge da krov nad glavom traže na periferiji prestonice.

A koliko novca treba da bi neko kupio stan u naselju Ledine, koje se prostire na dve beogradske opštine Novog Beograda i Surčina, može se zaključiti iz oglasa za prodaju nekretnina u tom delu Beograda.

- Prodajemo nov, uknjižen stan 77m2. Stan se nalazi na 3. spratu, u novoj zgradi koja ima lift. Sastoji se od dnevnog boravka sa trpezarijsko-kuhinjskim delom, dve spavaće sobe, kupatila, predsoblja i velike terase - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se ističe da stan ima podno grejanje i klimu.

- Moguća je kupovina parking mesta iz oglasa. Ledine, Novi Beograd - piše u oglasu.

Cena ove nekretnine je 231.000 evra, što znači da kvadrat košta 3.000 evra, što deluje poprilično papreno za taj deo grada.

Dobri poznavaoci tržišta nekretnina često ističu prednosi i mane kupovine stanova kako u novogradnji, tako i starim zgradama. Dok nekretnine u sarim zgradama zahtevaju renoviranja i stalna ulaganja, u pojedinim mestima u novogradnji problem može biti nedostatak kanalizacije ili lošiji kvalitet gradnje.

Zato bi svaki kupac pre nego što se odluči za neku nekertninu trebalo dobro da se raspita o svim detaljima koji mogu da utiču na kavlitet budućeg života u njoj.