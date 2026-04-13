Slušaj vest

I oni koji od svog rada čak i pristojno zarađuju sve teže mogu da priušte sopstvenu nekretninu. Posebno na obali, gde su stanovi atraktivni i stranim kupcima koji dolaze sa gotovinom.

Ivo je veterinar, ima 30 godina i upravo je skupio novac za kupovinu svog prvog stana.

"Deo iz nasledstva, deo iz ušteđevine, a deo i kredit. Mislim da ne postoji, ili ja ne poznajem osobu koja može samo od nasledstva ili ušteđevine da kupi stan. Cene su od tri do četiri hiljade evra, zavisi od lokacije i samog stana“, kaže Ivo Kokalj iz Pule.

Intenzivno se gradi u naselju Monvidal. Za novogradnju od, na primer, 55 kvadrata ovde ćete izdvojiti oko 190.000 evra. "Monvidal kupuju, odnosno 60 odsto kupaca su naši ljudi koji rade u inostranstvu. Takođe, ima i domaćih kupaca“, kaže za HRT Danijela Berat, rukovodilac prodaje.

Za razliku od Monvidala, najskuplja je Pješčana uvala. Gradi se pet zgrada, svaka sa po 35 stanova, a kvadrat ide i do 7.500 evra. Ovo kupuju Slovenci, Austrijanci i Srbi.

"Novogradnje nemaju upotrebnu dozvolu, banke ne prate klijente putem stambenih kredita jer nemaju upotrebnu dozvolu, što znači da smo ograničeni na kupce koji imaju gotovinu. Tu uglavnom dolaze stranci koji kupuju nekretnine prvenstveno za investiciju ili iznajmljivanje“, kaže Denis Modrušan, agent za prodaju nekretnina.

Nastaju čitavi novi kvartovi

Od Monvidala preko Pješčane uvale do Vidikovca, Valdebeka i Valmade. Nastaju čitava nova naselja.

"Mogu vam reći da tamo gde vidim da je neko platio porez na nekretnine, primećujem da ima stranih imena, ali ima i domaćih“, kaže Peđa Grbin, gradonačelnik Pule.

Gradi se svuda – između 400 i 500 novih stanova. Ipak, ima i onih koji kažu da je potražnja opala. Pre pet godina Ivica Salvador gradio je 400 stanova godišnje, a trenutno gradi svega 30.

"Sa većim troškovima gradnje ne možete precizno definisati cenu proizvodnje, pa samim tim imate i višu prodajnu cenu stana, a to znači i manje kupaca“, kaže Ivica Salvador, investitor.

Kaže se da su za kvalitetnu kupovinu stana najvažnije tri stvari – lokacija, lokacija i lokacija. Očigledno je da stan u gradu na moru žele svi – i Puljani, i ljudi iz unutrašnjosti, i naši koji rade u inostranstvu, ali i stranci. Potražnja je velika, a dok god postoji, gradnja neće stati.