Prosečne mesečne cene zakupa na ovoj lokaciji kreću se od 350 evra za jednoiposobne stanove, pa do 800 evra za trosobne. Najtraženije su nekretnine površine između 45 i 65 kvadrata, potpuno nameštene, sa garažnim mestom ili parkingom u blizini.

“Za zakupce to znači veći pritisak na cene u budućnosti, dok za one koji izdaju stanove ovo može biti signal da će lokacija postati još atraktivnija. Sve to čini Bežanijsku kosu izuzetno perspektivnom za ulaganje, a dodatni infrastrukturni radovi na proširenju saobraćajnica i boljem povezivanju sa ostatkom grada mogu dodatno podići cene kvadrata”, navodi Mihajlović.