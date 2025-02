Podaci sa sajta 4zida pokazuju da se među najjeftinijim nekretninama nalaze one u gradovima kao što su Zrenjanin, Subotica, zatim Paraćin, Ruma, Despotovac... U Zrenjaninu se cene kvadrata kreću od od 798 evra po kvadratu do 1.464 evra, Paraćinu od 685 do 1.255 evra po kvadratu .

- Stanovi u novogradnji koštaju od 850 pa do 1.200 evra po metru kvadratnom. Za staru gradnju treba izdvojiti od 800 do 1.200 evra po kvadratu i to zavisi od stanja same nekretnine. Kuće su najjeftinije, ali imaju i najveću kvadraturu. One se kreću od 300 do 900 evra po kvadratu. Ove najjeftinije zahtevaju ulaganje i renoviranje - ukazuje Nevena Sredojević.