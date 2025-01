Početkom prošle godine Niš se našao na listi gradova sa najpovoljnijim cenama stanova. Prosečan iznos po kvadratu koji se u to vreme plaćao bio je 1.373 evra. Međutim, prognoze da ovaj srpski grad neće još dugo ostati na toj poziciji su se ostvarile. Podaci Republičkog geodetskog zavoda i kompanije Deloitte navode na zaključak da će Niš kao jedan od najvećih gradova u Srbiji pratiti i najviši godišnji porast prosečene cene kvadrata.

Agencija Keller Williams Kalča je region Niša svrstala u najveću globalnu mrežu od 200.000 agenata u 60 zemalja. Brzina zatvaranja transakcija u ovom referal sistemu agenata širom sveta meri se satima. a ne nedeljama. Glavni moto im je otvaranje i uređenje tržišta nekretnina Niša kroz legalizaciju, koja jedino garantuje zaštitu sigurnost krajnjeg klijenta. Njihova misija je pružanje svakom agentu nekretnina mogućnost da razvija sopstveni biznis i veštine u okviru najveće mreže Keller Williams Reality. Veljko Nikolić, jedan je od agenata u KWC Kalča, on navodi za portal Sasomange da sve zaposlene u njihovoj agenciji odlikuje pre svega posvećenost klijentima: - Kao agent stavljam poseban naglasak na osluškivanje potreba i želja svojih klijenata, jer za mene nekretnina nije samo investicija, već deo života klijenta što me vodi da pažljivo izaberem šta je ono što najbolje odgovara njihovim potrebama.

Naš sagovornik očekuje da bi najavljeni državni krediti za mlade mogli da poboljšaju kako ponudu, tako i potražnju u Nišu. - Ovaj vid podrške može omogućiti mladima da lakše dođu do stanova, što može povećati interesovanje i podići cene na duže staze. Stanovi po povoljnim uslovima, koji zadovoljavaju propisane zahteve, mogu se pronaći putem različitih online platformi, ali i preko lokalnih agencija za nekretnine. Takođe, moj savet je i da budući kupci prate lokalne oglase i grupe na društvenim mrežama, gde se može pronaći veliki broj nekretnina.

Kupci stanova u Nišu su, prema Nikolićevim rečima, različiti, ali najčešće su to mladi parovi i porodice. Mnogi kupuju stanove za keš, ali je i korišćenje kredita sve prisutnije, naročito među mladima.

- Najtraženije lokacije su obično u centru grada, ali se na listi visoko kotiraju i nekretnine u blizini univerziteta, kao što su one kod tržnog centra Delta Planet, Bulevar Nemanjića ili naselje poput Durlana. Cene stanova se kreću od 1.500 do 2.300 evra po kvadratnom metru. Na iznos najviše utiče lokacija, ali i stanje nekretnine – kaže Nikolić.

On tvrdi da postoji i potražnja za kućama na selu, naročito među ljudima koji traže mirnije okruženje ili investitore. Popularne lokacije su sela Donje Međurovo, Mramori Rujkovac, gde se cene kreću od 20.000 do 80.000 evra, u zavisnosti od površine i stanja kuće.

Tri najskuplje nekretnine koje je Agencija Keller Williams Kalča prodala u prošloj godini dostigle su cene od 140.000 do čak 180.000 evra, dok su tri najjeftinije nekretnine prodate po cenama od 32.000, 33.000 i 42.000 evra. Najjeftiniji stanovi prodati su u Leskovcu. Njihova struktura kreće se od 35 do 45 kvadrata i to na jako atraktivnim lokacijama u blizini značajnijih institucija i ustanova.