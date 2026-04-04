Grad Kragujevac udvostručio je spoljnotrgovinsku razmenu za samo jednu godinu u kojoj je ostvaren izvoz od skoro dve milijarde evra i suficit u trgovini sa svetom veći od pola milijarde evra.

U 2025. godini promenilo se to što je automobilska kompanija Stellantis počela da proizvodi i iz Kragujevca izvozi električne, hibridne, a potom i automobile na fosilni pogon, dok tradicionalno uspešno poslovanje MIND Grupe dobija novi zamajac jer je uz stabilan razvoj poslovanja Simensa nedavno najavljeno i partnerstvo sa češkom Škodom.

Rezultat toga je da okosnicu od oko 70 odsto izvoza, koji je u 2025. godini vredeo više od 1,8 milijardi evra, čine automobili, delovi za automobile, tramvaje i delovi šinskih vozila. Devet od deset evra privreda ovog kraja zaradi od prodaje u Evropskoj uniji (EU).

Zahvaljujući tome, trgovinska razmena sa svetom povećana je za jednu godinu sa 1,6 milijardi evra na 3,1 milijardu evra.

Ipak, region Šumadije i Zapadne Srbije još uvek se nalazi na začelju po prosečnoj stopi rasta cena stanova u poslednjih sedam godina u odnosu na ostala tri regiona – Beograd, Vojvodinu i Južnu i istočnu Srbiju.

Kvadrat skuplji u proseku za 61%

Kvadrat stana u novogradnji u regionu sa administrativnim centrom u Kragujevcu poskupeo je od januara 2019. godine do januara ove godine za 42 odsto, a cene starogradnje veće su za 78 odsto, što u proseku daje rast od 61 procenta.

Ako se pogleda prosek Srbije, cene stanova su u istom periodu porasle za 90 odsto, a u rastu prednjače Vojvodina sa 102 procenta i Beograd sa 99 odsto, ispred regiona Južne i istočne Srbije gde su cene u proseku porasle za 87 odsto.

Koliko je povećan obim prodatih stanova i njihova vrednost najbolje pokazuju podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) po kojima je u prvom kvartalu 2019. godine u regionu Šumadije i Zapadne Srbije bilo 1.700 transakcija sa vrednošću prometovanih stanova od 57 miliona evra. Poslednji kvartal prošle godine doneo je dvostruko više ugovora i četiri puta veću vrednost trgovanih stanova – 221 milion evra.

Prema podacima RGZ-a za prvu polovinu 2025. godine, vrednost celog tržišta nepokretnosti u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji iznosila je 586 miliona evra, što je 15,4 odsto vrednosti ukupnog tržišta Srbije. Ubedljivo najveće učešće ima Grad Beograd koji pokriva skoro polovinu celog tržišta.

Broj kreditnih kupaca beleži u prošloj godini rast u celoj zemlji, pa je u prvoj polovini godine svaki peti stan u regionu Šumadije i Zapadne Srbije kupljen uz zajam banke, ali je taj udeo i dalje najmanji u odnosu na ostale regione – u Beogradu i Vojvodini se na taj način kupuje svaki treći stan, a u Južnoj i istočnoj Srbiji svaki četvrti.

Poslednja tri meseca prošle godine pokazuju ubrzanje rasta ukupne vrednosti tržišta stanova i u ovom regionu, pa se Šumadija sa Zapadnom Srbijom sa međugodišnjim rastom od skoro 16 odsto skoro izjednačila sa Beogradom i jugom i istokom zemlje.

Starogradnja za tri godine skočila na 1.500 evra

Podaci, dakle ukazuju da je ovaj deo Srbije i dalje povoljniji za kupovinu, ali da priliv novca usled rasta privrede i izvoza i na ovo tržište vrši sve veći uticaj. O tome svedoče i vlasnici i direktori nekoliko agencija za promet nekretnina koji za Biznis.rs kažu da je potražnja u Kragujevcu konstantna i da se pojavljuju novi kupci i zakupci jer je od prošle godine kragujevački univerzitet akreditovao program za strane studente kojih sada ima mnogo više. Deo kupaca dolazi iz unutrašnjosti, a deo koristi priliku da sačuva kapital.

Podaci RGZ za poslednji kvartal 2025. godine pokazuju da je cena kvadrata starogradnje u Kragujevcu za tri godine porasla sa 945 na 1.477 evra, dok je novogradnja skočila sa 1.287 na 1.555 evra.

Direktor agencije Kragujstan Dejan Talijan kaže da rast cena ne čudi s obzirom na to da Kragujevac privlači sve veće gradove u okolini i dosta klijenata iz južnih predela Srbije.

“Svi okolni gradovi kao što su Kraljevo, Čačak, Kruševac, Topola, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, ali i okolna mesta gravitiraju ka Kragujevcu koji je i univerzitetski grad i grad koji privlači poslovne ljude, tako da je potražnja dobra i funkcioniše tokom cele godine”, navodi sagovornik.

Prema njegovim rečima, cene su se za pet godina praktično udvostručile. Cena kvadrata u novogradnji je bila od 1.000 do 1.200 evra kada je reč o centru grada, a danas je od 2.100 do 2.300 evra. Starogradnja zbog velike potražnje za manjim kvadraturama odlično prolazi i prodaje se tek nešto jeftinije.

Talijan kaže da je u poslednje vreme zaživelo nekoliko novih lokacija van centra grada gde je počela ubrzana izgradnja, kao na primer područje Novog Bubnja oko Palate pravde gde su cene u novogradnji oko 1.600 evra. Reč je o naselju koje je tek u urbanističkom formiranju.

Manji stanovi stalno nedostaju

Tradicionalna karakteristika kragujevačkog tržišta nekretnina je stalna potražnja za manjim stanovima do 45 ili 50 kvadrata, dok su veći stanovi i kuće mnogo manje traženi i to primarno oblikuje cene i sve ostale odnose na tržištu, kaže za Biznis.rs vlasnik agencije Palma nekretnine Vladimir Joksimović.

Manjih stanova ima jako malo u ponudi zbog čega se odlično prodaju i u novogradnji i u starogradnii po praktično istim cenama. Gradnje novih zgrada ima, ali u centru su to malI objekti gde se stanovi brzo prodaju, ističe Joksimović.

Kragujevac, kao i Beograd i mnoge druge gradove, prati problem neadekvatnog urbanizma koji ne prati razvoj grada, pa se dobijaju nove zgrade iIi čitava naselja koja nisu adekvatno komunalno i urbanistički sređena.

“Urbanističko degradiranje poslednjih 25 godina je katastrofalno. Dozvoljavalo se da se gradi sve i uopšte nikakvog sistemskog rešenja nije bilo. Infrastruktura u gradu je užasna. Mi imamo ulice za 50.000 stanovnika, a Kragujevac ima 160.000-170.000. Da ne pričam o vodi, kanalizaciji i ostalim stvarima koje treba da se reše usput, jer na mestu gde je bila jedna kuća na pet ari sada ima 50 stanova”, napominje sagovornik.

Svi hoće u centar grada

Specifičnost Kragujevca, kako ističe, je i velika potražnja za stanovima u centru grada, jer se i dalje sve dešava u centru.

Prema njegovom iskustvu, cene kvadrata manjih stanova u novogradnji kreću se između 1.800 i 2.500 evra, dok stari stanovi ne zaostaju mnogo i dešava se da se stanovi od četrdesetak kvadrata u centru prodaju za oko 2.000 evra. Kako se ide ka višim kvadraturama cena pada. Međutim, u Kragujevcu je praktično više nemoguće naći stan po ceni nižoj od 1.200 evra po kvadratu.

Potražnja je od korone konstantna i pogoduje joj strah ljudi od držanja novca u bankama. Krediti su bili jeftini, a u poslednje vreme doprinose i krediti za mlade koji su podstakli tražnju, kaže Joksimović i dodaje da je značajan priliv u jednom periodu bio i od ljudi iz južne pokrajine, ali i od stranaca i studenata.