Bugari počeli pripreme za naredni Evrosong: Evo koje korake država preduzima nakon pobede njihove predstavnice na ovogodišnjem takmičenju
Bugarska je zvanično počela pripreme za domaćinstvo Evrovizije 2027, a vlada je potvrdila da će organizaciona struktura biti uspostavljena ove nedelje nakon pobede Dare na 70. izdanju takmičenja u Beču, prenosi sajt novinite.com
Ministar kulture Evtim Milošev rekao je da će Savet ministara osnovati posebno telo odgovorno za koordinaciju događaja, uključujući izbor mesta održavanja, planiranje bezbednosti, logistiku, marketing i celokupno upravljanje.
- Ove nedelje, Savet ministara će oformiti organizaciju za bugarsko domaćinstvo Evrovizije - izjavio je on, dodajući da se pripreme pokreću odmah nakon pobede zemlje.
Izrazio je uverenje da Bugarska može da organizuje događaj uporediv sa prethodnim domaćinima, ističući da je ambicija da se ispune standardi viđeni u Austriji.
Prema rečima ministra, prelazak zemlje od učesnika do domaćina označava značajan kulturni trenutak. On je opisao Evroviziju kao glavnu platformu za međunarodnu vidljivost, ističući njenu ulogu u promociji nacionalne kulture.
- Zahvaljujući uspehu i talentu Dare, Bugarska se od gledaoca pretvara u scenu. Ovo je platforma za vidljivost bugarske kulture i talenta na evropskoj sceni - kazao je on i naglasio da projekat nije čisto komercijalan, već obaveza na nivou države koja uključuje javne institucije.
Razgovori su već počeli u vezi i sa potencijalnim gradovima domaćinima, a nekoliko opština je izrazilo interesovanje. Burgas, Plovid i Varna su podneli ponude, dok se Sofija takođe smatra vodećom opcijom zbog svoje infrastrukture i kapaciteta. Milošev je napomenuo da će odluka zavisiti od niza praktičnih faktora, uključujući logistiku, bezbednost i organizacione kapacitete.
Istovremeno, Bugarska nacionalna televizija, koja će služiti kao zvanični emiter i institucija domaćin, već je započela internu koordinaciju. Generalna direktorka BNT-a Milena Milotinova rekla je da pripreme počinju odmah i da će emiter tesno sarađivati sa državnim institucijama i spoljnim stručnjacima. Ona je naglasila da domaćinstvo Evrovizije zahteva koordinaciju velikih razmera i strogo poštovanje standarda Evropske radiodifuzne unije.
Pored organizacionih aspekata, pobeda Dare je takođe pokrenula šire kulturne diskusije, uključujući predloge za nove inicijative za podršku umetnosti. Tokom zajedničkih nastupa sa ministrom kulture, ona je izložila viziju zajedničkog kreativnog prostora za umetnike iz različitih disciplina, ideju koja je dobila institucionalnu podršku kao deo šireg kulturnog zamaha nakon pobede.
