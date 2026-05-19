Nekadašnji pomoćnik ministra energetike Raša Kojčić izjavio je danas da je pančevačka Rafinerija od izuzetnog značaja za Srbiju, posebno zato što zemlja, za razliku od većine država u regionu, nema izlaz na more.

Kojčić je za RTS objasnio da je Naftna industrija Srbije važan pre svega zbog sigurnosti snabdevanja svim vrstama derivata i energenata koji se dobijaju preradom sirove nafte.

Takođe je ukazao da u NIS-u radi oko 13.000 ljudi, a da tom broju treba dodati i zaposlene u kompanijama koje sarađuju sa tom firmom.

Govoreći o pregovorima sa MOL Group, naveo je da je Rafinerija „crvena linija” u tim razgovorima i da ima ključnu ulogu u snabdevanju domaćeg tržišta.

- Kažu da može i bez nje da se snabdeva - ne može. Ako se izračunaju količine derivata na dnevnom nivou koje su potrebne za normalno funkcionisanje, fizički i logistički nemoguće je dopremiti ih bilo Dunavom, železnicom, kamionskim cisternama. Države u regionu nemaju rafineriju pa se snabdevaju, ali sve one imaju izlaz na more, i mogu da dođu veliki tankeri za snabdevanje - objasnio je Kojčić.

On je rekao i da Srbija trenutno raspolaže dobrim rezervama energenata, ali je upozorio da globalni poremećaji u snabdevanju mogu da utiču na stanje na tržištu.

- U prethodnom periodu dosta toga se uradilo da se obezebde znatne količine rezervi, kako bi moglo da se reaguje u ovakvim situacijama - rekao je Kojčić i podsetio da se oko 20 odsto ukupnih količina sirove nafte nabavljalo preko Ormuskog moreuza.

Prema njegovim rečima, Srbija je obezbedila dovoljne količine energenata kroz obavezne i operativne rezerve, što omogućava stabilno funkcionisanje sistema.

- Videlo se da nijednog momenta kod nas nije bilo nestašice derivata na pumpama i niko nije osetio globalnu svetsku krizu - rekao je Kojčić.

Dodao je da bi problem mogao da nastane usled većih globalnih poremećaja u snabdevanju.

- Kada je u prekidu snabdevanje preko Persijskog zaliva, svi koji su se odatle snabdevali potražiće druge izvore sirove nafte - rekao je Kojčić.

Cena nafte tipa „brent” juče je dostigla 112 dolara po barelu, dok je cena gasa porasla na 600 dolara.

Kojčić je naveo da je nakon te informacije predsednik SAD Donald Trump izjavio da se pregovori sa Iranom nastavljaju i da se produžava prekid vatre, što je odmah uticalo na pad cene „brenta” na 108 dolara po barelu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da će po povratku iz Bakua održati sastanke sa timovima kako bi se razgovaralo o obezbeđivanju rezervi energenata.

Kada je reč o gasu, Kojčić je ocenio da Srbija ima stabilno snabdevanje prirodnim gasom zahvaljujući sporazumu sa Gazprom.

- Sa te strane smo bezbedni i popunjenost skladišta u Banatskom dvoru je na maksimumu, imamo uskladišten deo i u Mađarskoj i stabilan dotok preko Turskog, pa Balkanskog toka na dnevnom nivou, plus količine iz Azerbejdžana - objasnio je Kojčić.

Dodao je i da se trenutno realizuje više projekata u gasnom sektoru koji bi Srbiji mogli da obezbede poziciju energetskog čvorišta u ovom delu Evrope.

- Radi se na interkonekciji sa Rumunijom interkonekcija, sa Severnom Makedonijom kako bismo se povezali sa Grčkom, gradi se naftovod prema Mađarskoj. U tom momentu, kada se sve te investicije završe, mi postajemo čvorište za, primera radi, gasno snabdevanje i nekih drugih tržišta - rekao je Kojčić.