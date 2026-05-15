Slušaj vest

Izvršni direktor za strategiju MOL grupe Đerđ Bača izjavio je da su pregovori o kupovini ruskog udela u NIS-u i dalje u toku i da je MOL grupa zainteresovana da se napravi dobar sporazum.

Đerđ Bača je to rekao na panelu o energetici na Biznis samitu u Beogradu, dodajući da nekoliko timova pregovara na više nivoa oko kupoprodaje NIS-a.

Bača je kazao da se pregovara na tri nivoa, sa prodavcem, sa Vladom Srbije i sa spoljnim regulatorima iz SAD i EU.

Naveo je da je izazov uskladiti se sa sankcijama spoljnih regulatora (OFAK), ali je dodao da će se pregovori nastaviti i da će napredovati. Na pitanje u kolikom procentu je postignut dogovor, Bača nije želeo da precizira, ali je rekao da moraju da se poštuju svi regulatornu zahtevi.

Bača je rekao da je, s obzirom na to da produžetak licence koju je dao OFAK ističe za sedam dana, američka praksa pokazala da se, ukoliko bude pokazan napredak u pregovorima, može očekivati produžetak roka za realizaciju.

Srbija će svoju ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana, a mađarska kompanija treba da se izjasni do ponedeljka, potvrdila je ministarka Dubravka Đedović Handanović iz Atine sa ministarskog energetskog samita četiri zemlje regiona.