Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas u 13 časova biti nastavljeni razgovori sa mađarskom kompanijom MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), navodeći da će pokušati da privede pregovore kraju ukoliko bude postignut dogovor oko Rafinerije nafte Pančevo. Dodao je da konačnu odluku donose Ministarstvo i Vlada Srbije.

Vučić je, tokom obilaska radova na gradilištu Ekspa, odgovarajući na pitanje novinara o tome što se u vezi sa NIS-om pominje i Bogoljub Karić, rekao da ga raduje veliko interesovanje za ovu kompaniju.

- Dobro je da znamo da ti ljudi imaju dve milijarde, bar da nam ne kukaju da imaju problema finansijskih i da imaju muka sa novcem. Dobro je, bar smo dvojicu sad videli da imaju dve milijarde u evrima i veoma sam srećan zbog toga - rekao je predsednik.

On je dodao da veruje da će ti ljudi i ubuduće investirati značajna sredstva u Srbiju, čak i ukoliko MOL dobije prednost u odnosu na njih kada je reč o NIS-u.

- Dobra je vest da ljudi imaju toliki novac. Nisam ni sanjao - rekao je Vučić.