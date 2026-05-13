Slušaj vest

Pitanje vlasničke strukture Naftne industrije Srbije (NIS) je ključno pitanje, rekla je guverner NBS Jorgovanka Tabaković, odgovarajući na pitanje dokle NIS u ovoj situaciji može da izdrži.

Iako NIS trenutno funkcioniše normalno, ključni cilj je osigurati stabilnost poslovanja i nakon isteka trenutne licence. Prema njenim rečima, državno rukovodstvo se bori da ostvari svoja vlasnička prava i pomogne u promeni vlasništva koja bi omogućila nesmetan rad kompanije u budućnosti.

"Posao je posao, ljubav je ljubav"

- Poslovni odnosi moraju biti precizno definisani. Neko ko ima učešće u vlasništvu kompanije treba u njoj i aktivno da učestvuje, smatram to jedinim pravim rešenjem za NIS, ali ja se ne pitam - rekla je guverner.

- Ovo povlačenje (iz rešavanja problema) jeste nešto što nas iscrpljuje i što nas košta u svakom smislu“, navodi Tabaković, uz napomenu da je održavanje funkcionalnosti NIS-a od vitalnog značaja za državu.