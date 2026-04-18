Produžetak operativne licence američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK) Naftnoj industriji Srbije za 60 dana, do 16. juna, dolazi u jeku pregovora o mogućoj promeni vlasništva.

Uz ključni rok za završetak pregovora 22. maja, ova odluka se tumači kao signal nastavka dijaloga, dok najavljeni dolazak rukovodstva MOL-a u Beograd ukazuje na intenziviranje razgovora o potencijalnom dogovoru.

Broker Branislav Jorgić kaže da se produžetak licence za rad NIS-a ocenjuje kao pozitivan signal, ali ne i konačna potvrda da je proces promene vlasništva priveden kraju.

- Završetak posla može se očekivati tek nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, dok najavljeni dolazak delegacije MOL grupe u Srbiju ukazuje na pokušaj da se pregovori ubrzaju i finalizuju - ističe Jorgić.

Jorgić: Više ključnih koraka

Ipak, kako navodi, i nakon eventualnog potpisivanja ugovora, predstoji više ključnih koraka.

- Pored definisanja svih elemenata sporazuma, neophodno je da OFAK da saglasnost na sam ugovor, ali i da odobrenje izdaju tela za zaštitu konkurencije, imajući u vidu značajan tržišni udeo MOL-a u više zemalja regiona. Saglasnost će morati da da i domaća Komisija za zaštitu konkurencije, jer bi se ovim aranžmanom dodatno povećala koncentracija u maloprodajnoj mreži naftnih derivata - naglašava broker.

Jorgić ukazuje i na potrebu rešavanja statusa manjinskih akcionara, koji drže oko 14 odsto vlasništva, kao i na mogućnost da u budućoj strukturi ostane prisutan i ADNOK.

- U tom slučaju, bilo bi neophodno formiranje krovne kompanije koja bi upravljala NIS-om, sa MOL-om kao većinskim i ADNOK-om kao manjinskim vlasnikom - smatra Jorgić.

Pored korporativnih pitanja, važan segment predstavlja i potencijalni međudržavni sporazum Srbije i Mađarske, kojim bi se uredila pitanja energetske stabilnosti regiona. Takav sporazum, prema oceni Jorgića, morao bi da bude uravnotežen, bez povlastica za bilo koju stranu, kako bi se izbegli budući sporovi.

- Dodatno, povećanje udela Srbije u vlasništvu NIS-a sa 29 na 34 odsto značilo bi i veću kontrolu u procesu odlučivanja. Praktično, za odluke koje zahtevaju dvotrećinsku većinu, ne bi bilo moguće donošenje bez saglasnosti srpske strane - podvlači Jorgić.

Atanacković: Konkretan korak

Produžetak licence, prema oceni nekadašnjeg vlasnika Akacionarskog društva "Nafta" Nebojše Atanackovića, predstavlja značajno povoljniji okvir u odnosu na dosadašnju praksu kratkoročnih produženja i signal postepenog smanjenja neizvesnosti.

- Taj rok je apsolutno neuporedivo povoljniji i već sam po sebi ukazuje na popuštanje neizvesnosti. Dolazak delegacije MOL-a u Beograd pokazuje da se sada ide konkretnije ka regulisanju ključnog pitanja, a to je potpisivanje kupoprodajnog ugovora - tvrdi Atanacković.

Procenjuje da se efekti produženja licence već odražavaju i na domaće tržište.

- Iz ugla potrošača možemo da budemo zadovoljni, jer se ništa nije promenilo kada je reč o cenama derivata, što ukazuje na relativno stabilan položaj. Dolazimo u situaciju da neizvesnost sve manje zavisi od odnosa prema ruskoj imovini, a sve više od međunarodnih okolnosti imogućnosti snabdevanja, kao što je slučaj u većini evropskih zemalja - upozorava sagovornik.

Atanacković ukazuje i na potencijalne prednosti promene vlasničke strukture, ističući da bi jača uloga MOL-a mogla da otvori dodatne kanale snabdevanja.

- Sa ovakvim vlasničkim odnosima, možemo očekivati pristup širim izvorima snabdevanja, a u uslovima daljeg otopljavanja odnosa i mogućnost nabavke sirove nafte i po povoljnijim cenama. Novi rok do sredine juna donosi izvesniji okvir za funkcionisanje tržišta, ali će dalji razvoj situacije u najvećoj meri zavisiti od globalnih energetskih kretanja - zaključuje Atanacković.

Marković: Sve smo bliže rešenju

Stručnjak za energetiku iz Saveza energetičara Željko Marković kaže u razgovoru za Radio-televiziju Srbije produžetak operativne licence za rad NIS-a tumači kao signal da pregovori o budućem vlasništvu kompanije napreduju, uz mogućnost da je Srbija sve bliže konačnom rešenju.

- Ovo nije slučajno popuštanje. Ne verujem da je to popuštanje bez napretka u pregovorima. Aktivnosti u prethodnom periodu ukazuju na intenziviranje razgovora, što je američka strana verovatno i uzela u obzir - ističe Marković.

Posebnu pažnju u procesu pregovora izazivaju razgovori sa mađarskim MOL-om, koji je zainteresovan za preuzimanje ruskog udela u NIS-u. Marković podseća da je trenutna situacija posledica ranije privatizacije i pravnih okvira iz 2008. godine, kada je NIS prodat ruskoj strani.

- Tada su definisana prava i obaveze, uključujući i obavezu države da da saglasnost u slučaju prodaje udela trećoj strani. Eventualnom transakcijom između Gasproma i MOL-a postojeći ugovor izgubio pravno dejstvo, što bi zahtevalo novi sporazum države sa novim vlasnikom - objašnjava Marković.

Kako navodi, u toku su pregovori o novom ugovoru koji bi regulisao odnose između Srbije i MOL-a, uključujući i dodatnih pet odsto akcija koje bi pripale državi, ali i druga strateška pitanja.

- MOL se trudi da reši svoja pitanja, i ti razgovori su u toku. Očekujem da će biti realizovani, a tek nakon toga možemo dati saglasnost i ići u finalne razgovore između Gasproma i MOL-a - podvlači Marković.

Naglašava da je za Srbiju u ovom procesu ključno očuvanje energetske sigurnosti, pre svega nastavak rada rafinerije.

- Veoma je teško obezbediti dovoljne količine goriva u uslovima koje imamo", istakao je.

Kada je reč o rokovima, posebno onom do 22. maja za okončanje pregovora o izlasku ruskog većinskog udela, Marković ocenjuje da će dinamika zavisiti od više faktora.

- To će zavisiti od pregovora Srbije sa MOL-om i od finalizacije kupoprodajnog ugovora - zaključuje Marković.