Danas ističe operativna licenca za rad Naftne industrije Srbije koju izdaje OFAC, a neizvesnost oko njenog produženja ponovo je u fokusu, u trenutku dok se vode razgovori o budućnosti kompanije i njenoj vlasničkoj strukturi. Istovremeno, globalne prilike na tržištu nafte dodatno komplikuju situaciju, pa se postavlja ključno pitanje - hoće li energetska situacija i stanje u Srbiji ostati stabilni.

Cene goriva i očekivanja sa pumpi

Danas se, kao i svakog petka, menjaju cene goriva na pumpama. Kako javlja novinarka Kurir televizije Ines Grk, u trenutku uključenja cene se još uvek nisu promenile, dizel iznosi 271 dinar, dok je benzin 191 dinar. Dodaje i da se eventualne korekcije očekuju u narednim satima.

O tome da li će i u kom smeru doći do promena, razgovarala je sa Ivanom Milutinovićem, šefom benzinske stanice:

- U narednim satima očekujemo verovatno blagi skok cena, to je neko naše lično mišljenje. Država Srbija to dobro amortizuje kroz akcize, poreze i kontrolu cena, bar je do sada tako bilo. Ali teško je tačno odrediti šta će biti, jer globalno tržište ima niz nestabilnih faktora, kao što su kurs dolara prema dinaru, odluke velikih proizvođača, kao i sam tok dopreme goriva.

Na pitanje da li postoji zabrinutost zbog snabdevanja derivatima, Milutinović je rekao:

- Trenutno još uvek nismo zabrinuti, goriva ima, ali kako će biti u narednom periodu – ne mogu da tvrdim, jer je situacija vrlo nestabilna. Što se tiče nas, imali smo gužve, ali ne zbog zabrinutosti građana, već zbog praznika. Trenutno goriva ima po cenama koje ste naveli.

Ivan Milutinović Foto: Kurir Televizija

Globalna kriza i Ormuski moreuz u fokusu

Licenca OFAC-a ostala je u senci globalne energetske krize. Dok energetski šok potresa svetsku ekonomiju i zemlje se oslanjaju na rezerve, Ormuski moreuz postaje jedna od ključnih tačaka globalne neizvesnosti. Na situaciju u tom regionu direktno utiču i glavni akteri sukoba na Bliskom istoku.

Gošća "Redakcije“ na Kurir televiziji, Sofija Tasić, geopolitički analitičar, komentarisala je položaj Evrope:

- Logično je da je prva na udaru Evropa, jer nema sopstvene energente. Sama je okrenula leđa Rusiji, zaboravljajući da ju je ta ista Rusija ranije snabdevala. Evropa je ta koja najviše uvozi i gas i naftu, a drugima to brani i pokušava da prikrije. Nemojte imati dilemu - Evropa je uvozila i iransku naftu, koja je bila jeftinija i neoporezovana. Iran je bogat naftom i gasom, ali je decenijama pod sankcijama i opstaje zahvaljujući nelegalnom izvozu, što je jedini način da taj narod preživi.

Sofija Tasić Foto: Kurir Televizija

Srbija između globalnog tržišta i sopstvene neizvesnosti

Putem video-poziva u program su se uključili Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik pumpe, i Liviu Salagean, ekonomista iz Rumunije, komentarišući koliko je održiv trenutni nivo cena:

- Nema nekih značajnih promena. Moglo se očekivati da će svetska cena sirove nafte dalje rasti, s obzirom na nastavak i, čini mi se, eskalaciju problema na Bliskom istoku, posebno otkako je Amerika rešila da i ona zatvori Ormuski moreuz. Sada postoji velika neizvesnost – koji tankeri mogu da prođu, a koji ne. To predstavlja dodatni pritisak na svetsku ekonomiju. Ipak, treba naglasiti da je Azija u većem problemu nego Evropa, jer Evropa ima alternativne pravce snabdevanja i nije uvozila velike količine iz zemalja Zaliva. Naša situacija je kritična jer već godinu i tri meseca živimo u neizvesnosti koju drugi nisu imali. Sada smo u sličnoj poziciji kao i druge evropske zemlje, sa znatno višim cenama nafte. Možda smo jedina zemlja koja je navikla na takvu neizvesnost, a u njoj se i dalje nalazimo, očekujući produženje licence za dalji rad – kaže Atanacković.

emisija Redakcija Foto: Kurir Televizija

Liviu Salagean osvrnuo se na ekonomski pritisak na Evropu i poziciju Srbije:

- Mislim da će se ovaj konflikt na Bliskom istoku završiti, jer ne postoji interes ni Amerike, ni Irana, niti bilo koje druge države da se nastavi. Što se tiče Srbije, smatram da bi trebalo da nastavi ekonomski put ka Evropskoj uniji i da bude uključena u sve njene programe. Srbi su evropski narod i treba da idu u tom pravcu. Odnosi sa Rusijom i Kinom su takođe važni, ali istovremeno Srbija treba da bude deo evropskog sistema i da dobija podršku Evropske unije, pre svega kroz fondove. Najvažnije odluke se ne donose u jednoj državi, već kroz pregovore više sila – zaključuje Salagean.

