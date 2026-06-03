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Poznata TV voditeljka Sanja Marinković pokrenula je projekat "Jača nego što misliš - Ona je brend", sa željom da pruži dodatnu podršku ženama koje su se odvažile da zakorače u svet preduzetništva, ali i da inspiriše one koje tek razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa. Kroz seriju panela organizovanih širom Vojvodine, u centar pažnje stavljene su žene koje su svojim radom, upornošću i verom u sopstvene ideje uspele da izgrade prepoznatljive i uspešne biznise.

Jedan od najzapaženijih skupova održan je u prelepom ambijentu fruškogorskih vinarija, gde su se okupile preduzetnice iz različitih oblasti od ugostiteljstva i proizvodnje hrane do turizma, poljoprivrede i kreativnih industrija. U opuštenoj atmosferi razgovaralo se o izazovima sa kojima se žene susreću na poslovnom putu, ali i o uspehu koji dolazi kao rezultat velikog rada, posvećenosti i spremnosti da se rizikuje.

Put do uspeha

Učesnice panela podelile su svoja iskustva, govoreći o tome kako su od početne ideje došle do ozbiljnih poslovnih poduhvata. Mnoge od njih počele su skromno, sa malo resursa, ali sa jasnom vizijom i željom da stvore nešto svoje. Njihove priče pokazale su da put do uspeha retko kada ide pravolinijski i da su prepreke sastavni deo svakog poslovnog razvoja. Ipak, upravo istrajnost, prilagođavanje promenama na tržištu i spremnost da se uči iz grešaka pokazali su se kao ključni faktori uspeha.

Foto: Privatna arhiva

Važnu ulogu na ovom događaju imali su i predstavnici institucija i lokalnih samouprava. Među njima su bili predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević, direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran savič, kao i predstavnici lokalnih samouprava. Oni su ukazali na značaj sistemske podrške ženskom preduzetništvu, naglašavajući da su različiti programi pomoći, subvencije i edukacije često presudni za razvoj malih i srednjih biznisa. Kako je istaknuto, kada žene dobiju adekvatnu podršku, njihovi poslovni poduhvati ne doprinose samo ličnom uspehu već i razvoju čitavih lokalnih zajednica.

Međusobna podrška

Poseban akcenat tokom panela stavljen je na značaj umrežavanja. Preduzetnice su se složile da razmena iskustava i međusobna podrška mogu da budu jednako vredni kao i finansijska pomoć. Kroz povezivanje sa drugim ženama koje prolaze kroz slične izazove, lakše se dolazi do novih ideja, poslovnih partnerstava i prilika za rast. Upravo zbog toga ovakvi skupovi imaju višestruku korist - osim što pružaju inspiraciju, oni stvaraju prostor za konkretne saradnje i razvoj novih projekata.

Posebno je istaknuta važnost veće vidljivosti ženskih biznisa, naročito u manjim sredinama i ruralnim područjima. Mnoge uspešne preduzetničke priče nastaju daleko od velikih gradskih centara, ali često ne dobijaju pažnju koju zaslužuju. Promocija takvih primera ne samo da podstiče druge žene da se odvaže na sličan korak, već doprinosi i razvoju lokalne ekonomije, turizma i očuvanju tradicionalnih delatnosti.

1/9 Vidi galeriju Detalji sa panela Sanje Marinković i uspešnih dama Foto: Privatna arhiva

Jedna od ključnih poruka koja se mogla čuti tokom panela jeste da se vremena menjaju i da žene danas zauzimaju sve značajnije mesto u poslovnom svetu. Sve češće se nalaze na čelu uspešnih kompanija, pokreću inovativne projekte i postaju liderke koje svojim primerom motivišu druge. Njihov uspeh više nije izuzetak, već sve vidljiviji dokaz da znanje, upornost i posvećenost ne poznaju polne granice.

Projekat "Jača nego što misliš - Ona je brend" još jednom je pokazao koliko je važno stvarati prostor u kojem žene mogu da razmenjuju iskustva, pronalaze podršku i grade nove poslovne kontakte. Priče koje su predstavljene na panelima potvrđuju da svaka dobra ideja, uz dovoljno rada i vere u sebe, može da preraste u uspešan i prepoznatljiv biznis.

Kroz ovu inicijativu Sanja Marinković poslala je snažnu poruku da svaka žena ima potencijal da postane lider u svojoj oblasti i da, uz podršku zajednice i odgovarajuće prilike, može da izgradi brend koji će ostaviti trag ne samo u poslovnom svetu, već i u društvu u celini.