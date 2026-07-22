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Kompanija "EXPO 2027" d.o.o. Beograd zaključila je okvirni sporazum za redovno higijensko održavanje zone međunarodnih učesnika i servisne zone u okviru kompleksa Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. U postupku nabavke pristigle su dve ponude, a okvirni sporazum zaključen je sa grupom ponuđača koju čine T&M GROUP SOLUTIONS d.o.o. kao nosilac, CONCORD STEEL d.o.o., TIME PARTNER d.o.o., AVB TEAM d.o.o. Beograd i AKVILON HIGIJENA d.o.o. Ovaj posao predstavlja jedan od ključnih operativnih sistema neophodnih za funkcionisanje izložbenog kompleksa, kako tokom završnih priprema, tako i za vreme održavanja izložbe.

Vrednost zaključenog okvirnog sporazuma iznosi 642.716.550 dinara bez PDV-a, odnosno 771.259.860 dinara sa PDV-om. Vrednost okvirnog sporazuma predstavlja procenjenu maksimalnu vrednost potencijalnih usluga, dok će se pojedinačna plaćanja realizovati u skladu sa zaključenim ugovorima, a prema potrebama naručioca.

Predmet nabavke obuhvata svakodnevno redovno, preventivno i vanredno higijensko održavanje unutrašnjih javnih, kancelarijskih, servisnih i izložbenih prostora u okviru oblasti međunarodnih učesnika, čišćenje fasada i staklenih površina, dopunu higijenskog potrošnog materijala, obezbeđivanje neophodne opreme, mašina i sredstava za rad, prikupljanje i razvrstavanje otpada, reciklažu, uklanjanje snega, kao i podršku tokom održavanja događaja i redovno izveštavanje o izvršenim aktivnostima.

- Pripreme za Ekspo 2027 ne podrazumevaju samo izgradnju paviljona i infrastrukture, već i uspostavljanje svih sistema koji će omogućiti da kompleks funkcioniše po najvišim međunarodnim standardima. Higijensko održavanje je jedan od važnih segmenata organizacije ovako velikog događaja, a zaključivanjem ovog okvirnog sporazuma obezbeđujemo da centralna oblast međunarodnih učesnika bude spremna da tokom svih faza pripreme i održavanja izložbe pruži najviši nivo usluge učesnicima i posetiocima - izjavio je direktor preduzeća "EXPO 2027" d.o.o. Beograd Danilo Jerinić.

Tokom trajanja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd predviđeno je angažovanje najmanje 205 izvršilaca kako bi se obezbedio visok standard higijene i nesmetano funkcionisanje kompleksa.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a očekuje se da će tokom 93 dana okupiti više od 140 država, međunarodnih organizacija i kompanija, kao i više od četiri miliona posetilaca iz Srbije i sveta.