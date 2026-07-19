Ekspo karavan stigao u Vrnjačku Banju: Paviljon igre okupio posetioce u srcu najpoznatije srpske banje
Vrnjačka Banja danas je domaćin Ekspo karavana - Paviljona igre, koji nastavlja putovanje kroz Srbiju, donoseći građanima deo atmosfere specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.
Tokom programa, posetioci imaju priliku da učestvuju u brojnim interaktivnim sadržajima u okviru Paviljona igre, upoznaju zemlje učesnice Ekspa 2027, ali i uživaju u bogatom kulturno-umetničkom programu. Nastupili su članovi KUD-ova „Abrašević“ i „Vrnjački vez“, plesna grupa "Feniks“, kao i mladi izvođači koji su kroz muziku i igru predstavili duh Vrnjačke Banje.
Posetiocima su se na početku programa obratili Dejan Radojičić ispred kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd i Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, koji su istakli značaj specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd za razvoj turizma, lokalnih zajednica i predstavljanje Srbije svetu.
Radojičić je ukazao da Vrnjačka Banja, kao jedan od najpoznatijih turističkih centara u Srbiji i mesto sa bogatim iskustvom u organizaciji velikih manifestacija, predstavlja jednu od važnih stanica Ekspo karavana.
- Posebno bih izdvojio Srpsku kuću, koja će tokom specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd biti mesto na kome će svi krajevi Srbije predstaviti ono najlepše što imaju - svoju kulturu, tradiciju, turizam, razvojne projekte i potencijale. To će biti prostor susreta Srbije i sveta, gde će se svet upoznati sa nama, a mi sa svetom. Ekspo nije samo izložba - to je najveći nacionalni projekat, koji će Srbiju predstaviti milionima posetilaca iz celog sveta - naglasio je Radojičić.
On je pozvao sve zainteresovane građane da se prijave za volonterski program Ekspa 2027, ističući da je to prilika, posebno za mlade, da steknu nova znanja, iskustva i budu deo jednog od najvećih međunarodnih događaja koji će biti organizovan u Srbiji.
Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović ocenio je da je Ekspo 2027 velika prilika za predstavljanje Srbije svetu, ali i za dodatnu promociju domaćih turističkih potencijala.
- Vrnjačka Banja je jedna od najposećenijih turističkih destinacija u Srbiji i spremno dočekuje Ekspo 2027 - sa razvijenim smeštajnim kapacitetima, bogatom turističkom ponudom i prirodnim lepotama. Očekujemo da će veliki broj posetilaca koji dođu na Ekspo poželeti da upozna i druge delove Srbije, a Vrnjačka Banja svakako ima šta da ponudi. Zato nam je važno što će kroz Srpsku kuću i lokalne prezentacije naši potencijali biti predstavljeni gostima iz celog sveta - poručio je Đurović.
O značaju Ekspa za razvoj sporta i turizma govorio je i proslavljeni vaterpolista Igor Gočanin, koji je posebno istakao ulogu volontera kao jednog od ključnih oslonaca svakog velikog međunarodnog događaja.
- Turizam i ugostiteljstvo su temelj razvoja Vrnjačke Banje, ali sport je neodvojiv deo te priče. Ekspo je prilika da dodatno unapredimo sportsku infrastrukturu, razvijamo sportski turizam i predstavimo Vrnjačku Banju u najboljem svetlu. Posebno bih istakao značaj volontera – oni su duša svakog velikog događaja. Kao što svaki uspešan sportski tim ima ljude bez kojih ne može da funkcioniše, tako su i volonteri nezamenljiv deo Ekspa 2027 i zaslužuju veliko poštovanje - poručio je Gočanin.
Ekspo karavan će i u narednom periodu nastaviti put širom Srbije, sa ciljem da građanima približi specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd i omogući im da već sada postanu deo najvećeg međunarodnog događaja naredne godine, koji će okupiti više od 140 međunarodnih učesnika i privući više od četiri miliona posetilaca iz Srbije i inostranstva.
Biznis Kurir