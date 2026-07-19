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Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da država prati razgovore između MOL-a i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, ali njihov ishod, kao ni eventualne odluke američke administracije, ne zavise od Srbije.
Ističe da sigurnost snabdevanja građana i privrede ostaje apsolutni prioritet.

"Naš deo posla smo završili kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Nastavićemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odgovorne odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije. Na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ne možemo da utičemo, ali možemo da čuvamo interese naše zemlje i dobre odnose sa obe strane", napisala je Đedović Handanović na Instagramu.

Mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje američkog OFAK-a za nastavak pregovora sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije do 31. jula.

Do istog datuma važi i operativna licenca za nastavak rada Naftne industrije Srbije.

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