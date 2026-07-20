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Investitorima, koji tragaju za većom površinom zemljišta na pogodnoj lokaciji, iznenada se pružila prilika u oglasu u kome se na prodaju nudi plac u Starom Slankamenu površine četiri hektara.

Iako se na placu trenutno nalaze zasadi trešanja, lešnika i krušaka, vlasnik ističe da je u pitanju građevinsko zemljište na atraktivnoj lokaciji na kome je dozvoljena gradnja.

- Na prodaju voćnjak površine 4 ha, smešten uz glavni put ka poznatoj vinariji Šapat Wine Atelier, u mestu Stari Slankamen. Plac je u jednom komadu i trenutno je pod zasadom: trešnje, lešnika, kruške. Idealan kako za poljoprivrednu proizvodnju, tako i za investicione projekte poput vile i turističkog objekta - navedeno je u oglasu koji je objavljen na portalu Haloogalsi.com.

Vlasnik navodi i da u blizini placa postoji sva potrebna infrastruktura: struja, kanalizacija, kablovska mreža, telefonski priključci.

- Sva infrastruktura se nalazi uz sam plac, zahvaljujući odličnoj poziciji uz glavni put - piše između ostalog u oglasu.

Investicioni potencijal

Vlasnik ističe i investicioni potencijal placa jer se parcela nalazi u zoni u kojoj je dozvoljena gradnja, uz dostupnu informaciju o lokaciji.

- Idealno za izgradnju luksuzne vile ili više vila, turistički ili ugostiteljski kompleks, apartmansko naselje. Blizina Dunava i vinskih destinacija pruža veliki potencijal za razvoj turizma i ugostiteljstva - naglašava prodavac zemljišta.

1/4 Vidi galeriju jajaajćalkća Foto: Printscreen/Halooglasi

U oglasu se dodaje da je plac uknjižen i da ima vodu, struju, kanalizaciju, telefon i asfaltni put, a prodaje se hitno zbog odlaska u inostranstvo.

Vlasnik ističe da je plac deljiv, a njegova cena je 275.000 evra, odnosno 688 evra po aru.