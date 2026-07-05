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Na rast cene zemljišta, ali i drugih nepokretnosti osim onih standardnih, često mogu da utiču i neki nepredviđeni faktori, poput toga da vam se u komšiluk "doseli" Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena.

I upravo činjenica da ovaj proslavljeni sportista ima imanje na Kosmaju uticala je na to da cene ara građevinskog zemljišta skoči na skoro 5.000 evra.

To se vidi iz oglasa o prodaji placa od 27,65 ari u Brveničkoj na Kosmaju gde se za ar placa traži 4.882 evra, odnosno ukupno 135.000 evra.

- Na prodaju izuzetan građevinski plac površine 27,65 ari na samom Kosmaju, sa trajno otvorenim panoramskim pogledom na okolnu prirodu. Plac je pravilnog oblika, sa frontom od 40 m, idealan za izgradnju porodične kuće, luksuzne vikendice ili objekta za odmor.

Nalazi se u mirnom prirodnom okruženju. Sa zadnje strane graniči se sa državnom šumom, dok je bočno oivičen bagremovom šumom, što obezbeđuje dodatnu privatnost i autentičan prirodni ambijent - piše u oglasu koji je vlasnik objavio na portalu Halooglasi.com.

Vlasnik ističe da do placa postoje dva pristupna puta, a nije propustio ni priliku da u oglasu navede da se on nalazi u neposrednoj blizini imanja Novaka Đokovića.

- Plac ima dva pristupna puta - glavni prilaz sa donje strane parcele i šumski put sa gornje strane. Struja se nalazi uz plac, dok je gradski vodovod udaljen oko 100 m. Lokacija pruža idealan spoj prirode, privatnosti i dobre povezanosti sa Beogradom. Plac se nalazi i u neposrednoj blizini imanja Novaka Đokovića, u jednom od najatraktivnijih delova Kosmaja - navodi se u oglasu.

1/3 Vidi galeriju Građevinsko zemljište od 27,65 ari u Brveničkoj na Kosmaju u blizini imanja Novaka Đokovića prodaje se za 135.000 evra Foto: Halo Oglasi

Dodaje se i da je vlasništvo nad zemljištem uredno i da postoji mogućnost parcelizacije na dva placa.