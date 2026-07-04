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Prema procenama stručnjaka, cena grejanja mogla bi da poraste između sedam i osam odsto, u zavisnosti od distributera, a nove tarife primenjivaće se od jeseni.

Period na osnovu kojeg se određuju nove cene gasa je završen, a glavni razlog poskupljenja je rast cene energenta na međunarodnom tržištu. Predsednik Hrvatske stručne udruge za gas Dalibor Pudić objasnio je da je cena energenta porasla za približno četiri evra po megavat-satu.

"Kada se na to doda PDV, prosečno domaćinstvo koje godišnje potroši oko 40 megavat-sati gasa moglo bi da plati približno 40 evra više tokom godine“, rekao je Pudić za Dnevnik Nove TV.

Tačan iznos povećanja računa razlikovaće se od grada do grada, jer zavisi od distributera i lokalnih tarifa. Stručnjaci smatraju da bi država mogla da ublaži novo poskupljenje subvencijama, za šta bi, prema procenama, trebalo obezbediti oko 15 miliona evra. Istovremeno, građanima savetuju racionalnije korišćenje grejanja.

„Već smanjenje temperature u domu za jedan do dva stepena Celzijusa može doneti određene uštede tokom grejne sezone“, ističe Pudić.

Da li će poskupljenje podstaći inflaciju?

Skuplji energenti mogli bi da utiču i na inflaciju, iako zvanični podaci poslednjih meseci pokazuju njeno postepeno usporavanje. Prema najnovijim podacima, godišnja stopa inflacije u junu iznosila je 4,5 odsto. Na mesečnom nivou cene energije pale su za 2,9 odsto, dok su cene usluga nastavile da rastu, što ekonomisti delimično povezuju sa turističkom sezonom.

Ministar finansija Tomislav Ćorić poručio je da Vlada nije zadovoljna sadašnjim nivoom inflacije, ali smatra da se trend kreće u dobrom pravcu.

"Stopa od 4,5 odsto nije nešto čime možemo biti zadovoljni, ali se poslednjih meseci beleži njen pad. Očekujemo da će se taj trend nastaviti i da ćemo tokom prvog tromesečja 2027. godine biti na nivou proseka evrozone“, rekao je ministar.

Među građanima, međutim, preovlađuje utisak da se usporavanje inflacije još ne oseća u svakodnevnom životu. Jedna građanka iz Zadra kaže da, uprkos zvaničnoj statistici, i dalje ima osećaj da gotovo sve poskupljuje.

"Možda cene više ne rastu tako brzo kao ranije, ali i dalje rastu. To se i te kako oseća u kućnom budžetu“, rekla je.

Druga sagovornica, koja se nakon nekoliko godina života u Holandiji vratila u Hrvatsku, smatra da su troškovi života i dalje previsoki.

"Pet godina sam živela u Holandiji. Danas mi je, iskreno, žao što sam se vratila. Plate su tamo bile veće, a život jednostavniji“, rekla je i dodala da se i ovog leta primećuje manji broj turista nego prethodnih godina.

Istovremeno, u javnosti se pojavljuju informacije da se državnim preduzećima preporučuje veći oprez u poslovanju i zamrzavanje daljeg rasta plata, što deo analitičara povezuje sa očekivano sporijim punjenjem državnog budžeta u nastavku godine.