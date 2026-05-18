Srbija i Azerbejdžan razgovaraju o izgradnji gasne elektrane kod Niša, a prema najavama iz Bakua, radovi bi mogli da počnu već sledeće godine. Projekat od oko 500 megavata otvara mnogo veće pitanje od same elektrane, odakle će Srbija u narednim godinama obezbeđivati gas. Kako će izgledati njena nova energetska računica? Paralelno sa dogovorima o novim gasnim pravcima, traje i trka sa rokovima za NIS. Stručnjak za energetiku Željko Marković ističe da bi ta elektrana mogla da proizvede i do deset odsto struje u Srbiji. Trenutni kapaciteti gasa nisu dovoljni, sigurno će se razgovarati i o njihovom proširenju, kaže novinarka RTS-a Ružica Vranjković.

Projekat snage oko 500 megavata, koji je dogovoren tokom posete predsednika Srbije Azerbejdžanu, imao bi značajan uticaj na domaći energetski sistem, pre svega bi doneo stabilnost, istakli su za RTS stručnjak za energetiku Željko Marković i novinarka Ružica Vranjković.

Ružica Vranjković ističe da značaj ovog projekta prevazilazi lokalni nivo.

- To bi značilo za celu Srbiju. Donelo bi stabilnost celom energetskom sektoru. Reč je o velikoj elektrani snage oko 500 megavata, koja bi proizvodila struju, ali računa se da će i građani Niša moći da se greju iz te elektrane - rekla je Ružica Vranjković ističući da je reč o jednoj od značajnijih investicija za energetski sektor Srbije.

Stručnjak za energetiku Željko Marković ukazuje da efekat gasnih elektrana zavisi od načina korišćenja.

- U Evropi se one koriste do 70 odsto tokom godine, jer je cena gasa visoka, pa je i struja iz tih elektrana skuplja. Ali one često diktiraju cenu električne energije, kada raste cena gasa, raste i cena struje - objašnjava Marković.

Prema njegovim rečima, elektrana kod Niša mogla bi da proizvede između dva i tri teravat-sata električne energije godišnje.

- To je i do deset odsto ukupne proizvodnje električne energije u Srbiji - naglašava Marković.

Ključno pitanje projekta

Gas koji bi se koristio za proizvodnju bio bi iz Azerbejdžana, ali se postavlja pitanje da li su postojeći kapaciteti dovoljni za to. Ružica Vranjković podseća da Srbija već ima ugovor sa Azerbejdžanom, ali da su kapaciteti ograničeni.

- Sadašnji kapaciteti nisu dovoljni, ali naravno da će se razgovarati i o toj mogućnosti, jer mi dobijamo gas, određene količine, imamo ugovor sa Azerbejdžanom o isporuci gasa. On interkonektorom stiže u Srbiju. Mislim da će oni povećati kapacitet, o čemu će sigurno da se razgovara i tokom posete predsednika i kada bude sklapan konačan ugovor o gradnji - naglašava Vranjković.

Inače, ukazuje na to da Azerbejdžan ima i ugovor sa EU i da od 2027. treba da poveća isporuke gasa Evropskoj uniji.

- Sada su ti kapaciteti ograničini, zato se i razgovora o novim dotocima gasa. Svakako da će za tu elektranu Azerbejdžan, kojem je to najveća investicija u Evropi, obezbediti gas - kaže Vranjković.

Marković dodaje da tehnički postoji prostor za povećanje uvoza.

- Kapacitet interkonektora je 1,8 milijardi kubnih metara godišnje, a sada koristimo oko 400 miliona. Ukoliko dođe i ta elektrana, to bi otišlo na milijardu - navodi Marković i kaže da nije nerealno da se taj projekata, ukoliko se započne sledeće godine, izgradi za tri godine.

Napominje da to zavisi i od drugih stvari, kao što je vreme isporuke opreme, koja može biti kritična, jer se nekad i do godinu i po dana.

Novi gasni pravci i regionalna saradnja

Jedan od načina diverzifikacije snabdevanja je i jačanje regionalnih veza.

- Bugarska je najavila proširenje kapaciteta interkonektora Sofija–Niš sa 1,8 na 3,2 milijarde kubnih metara. To je povećanje od gotovo 80 odsto - ističe Vranjković.

O različitim pravcima snabdevanja gasom se prethodnih dana razgovaralo u Atini. Ministarska energetike je rekla da je Srbija na korak od dobijanja i upotrebe LNG gasa koji bi dolazio iz Grčke, kada su u pitanju radovi na izgradnji te interkonekcije sa Severnom Makedonijom.

- Zbog krize čitava Evropa i svet pokušavaju da dođu do količine nafte i gasa… Da bi se došlo do alternativnih izvora snabdevanja, mora tek da se obezbede i ti pravci dotoka. Gasa ima, ali moramo imati i nove gasovode i za to su zainteresovane sve zemlje u regionu. I ja mislim da će ti poslovi jako biti ubrzani narednih godina jer već sledeći sastanak je u septembru, četiri ministra Grčke, Srbije, Bugarske i Severne Makedonije, i svi žele da ubrzaju te svoje gasne veze, ali i dalekovodne, naravno, jer je neophodno i više električne energije - kaže Vranjković.

Govoreći o proširenju saradnje sa Rumunijom, Marković ističe da bi gas mogao da se obezbedi i iz te zemlje.

Vranjković dodaje da Srbija računa i na LNG terminale u Grčkoj.

- Imamo zakup u LNG terminalu u Aleksandropolisu, sada je tu i ovaj terminal na jugu, tako da postoje mogućnosti za dotok novih količina gasa ima, ključ je u ubrzanju izgradnje interkonektora - naglašava Vranjković.

Cena gasa

Marković upozorava da je cena gasa trenutno pod snažnim uticajem globalnih dešavanja.

- Cena je oko 50 evra po megavat-satu, što je više nego u stabilnim periodima. Geopolitika uvek podiže cenu, dok veća ponuda dovodi do njenog pada - kaže Marković i dodaje da što je više puteva kojima možemo doći do gasa to je veća mogućnost za nižu cenu za Srbiju.

Vranjković dodaje da Srbija trenutno ima povoljan aranžman sa Rusijom, ali da slede novi pregovori.