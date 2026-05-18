Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opredelio je 435 miliona dinara po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje poljoprivrednih gazdinstava radi nabavke novih mašina i opreme za unapređenje biljne poljoprivredne proizvodnje.

Pokrajina novcem sufinasira nabavku mehanizacije u sektorima voća, grožđa i hmelja, zatim opreme za zašitu od vremenskih nepogoda i elemente potrebne za podizanje zasada voća, vinove loze i hmelja, konstrukcije i opremu za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru i opremu, linije u sektoru voća, grožđa, povrća i nabavku priključne mehanizaicije u sektoru povrća.

Najviši ukupni iznos bespovratnih sredstava koje podnosilac prijave može da ostvari iznosi 6,5 miliona dinara.

Prijave mogu slati fizička i pravna lica, verske zajedice, crkve i manastiri do 12. juna ukoliko imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo.

Za za kupovinu nove mehanizacije u sektoru voća, grožđa i hmelja može se dobiti 4,8 miliona dinara.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4, 8 miliona dinara, odnosno minimalna suma koja se može dobiti bez vraćanja je 100.000 dinara za sufinansiranje investicija u nabavku mehanizacije u sektoru voća, grožđa i hmelja i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja.

Za nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru daje se 2,4 miliona dinara bespovratnog novca.

Za sufinansiranje investicija u nabavku konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru maksimalan iznos bespovratnog novca po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.400.000 dinara, a minimalan iznos 100.000 dinara.

Najviše 1,8 miliona dinara odnosno najmanje 100.000 dinara Pokrajina je obezbedila za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava za nabavku opreme, linija u sektoru voće, grožđe, povrće i nabavku priključne mehanizacije u sektoru povrće i ostalih useva, a u sektoru ostali usevi iznos je 300.000 dinara.