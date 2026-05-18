Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je na svom sajtu obaveštenje koje se odnosi na korisnike hrvatske penzije koji imaju prebivalište u Srbiji.

Kako navode, došlo je do delimične razmene podataka između dve države kako bi se sprečile moguće prevare, pa korisnici čiji podaci nisu razmenjeni treba da se jave kako bi potvrdili da su živi.

Deo penzionera iz Srbije koji primaju penziju iz Hrvatske treba HZMO-u da pošalje potvrdu o životu. Na Kosovu su neki obrasce već dobili na kućnu adresu. Hrvatska trenutno isplaćuje penzije za ukupno 181.789 korisnika u inostranstvu, a Srbija je po broju isplata na drugom mestu. Iz Hrvatske u Srbiju svakog meseca stiže penzija za 62.224 penzionera.

"Korisnici za koje su podaci uspešno razmenjeni na navedeni način ne moraju tokom 2026. godine da dostavljaju popunjen, potpisan i overen obrazac potvrde o životu“, saopštili su iz Zavoda za penzijsko osiguranje.

Rok do 31. maja

Podsećaju i korisnike penzije za koje podaci nisu razmenjeni elektronskim putem, kao i korisnike hrvatske penzije sa prebivalištem na Kosovu, da su obrasci potvrde o životu za 2026. godinu poslati poštom na kućne adrese 13. aprila 2026.

Radi nastavka isplate penzije iz hrvatskog osiguranja, korisnici treba da potvrdu o životu popune, potpišu i overe kod nadležnog organa, te da je dostave Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 31. maja 2026.

Obrasci potvrde o životu mogu se preuzeti klikom na link - OVDE, a zatim izborom tačke 4.2. Potvrde o životu radi isplate u inostranstvo. Dok Hrvatska najveći broj penzija šalje u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, hrvatski penzioneri najviše penzija primaju iz Nemačke.