Rat u Iranu, blokada Ormuskog moreuza, rast cena goriva i poskupljenje novih automobila menjaju pravila na evropskom tržištu vozila. Kupci se sve češće okreću polovnim automobilima, kojih je na tržištu sve manje, a ni njihove cene više nisu tako pristupačne kao ranije, jer su novi automobili postali znatno skuplji i teže dostupni.

Potražnja za polovnjacima

Rast potražnje za polovnim vozilima potvrđuju i podaci velikih platformi za prodaju automobila, poput "AutoScout24“, prema kojima su cene automobila starih između 10 i 15 godina porasle za oko devet odsto na godišnjem nivou. Upravo ta vozila najčešće završavaju na tržištima regiona, uključujući Srbiju i BiH.

Kupci se masovno odlučuju za starije modele jer su jeftiniji za održavanje, imaju jednostavniju elektroniku i ne zahtevaju dodatna plaćanja za pojedine softverske funkcije, što je sve češći slučaj kod novih automobila.

Dodatni problem predstavlja rast cena goriva, zbog čega vozači sve češće traže ekonomičnija i pristupačnija vozila. To dodatno povećava interesovanje za polovne automobile, naročito starije modele koji se i dalje smatraju finansijski prihvatljivijom opcijom.

Istovremeno, proizvođači najavljuju nova poskupljenja automobila već od leta, pa mnogi kupci pokušavaju da izbegnu dodatne troškove i odlažu kupovinu novih vozila.

Cene goriva u Evropi nisu se vratile, niti se očekuje da će se uskoro vratiti na nivo pre sukoba u Iranu, a vozači posledice već ozbiljno osećaju po kućnom budžetu.

Benzin je od februara 2026. godine poskupeo između 10 i 27 odsto, u zavisnosti od države. Cena dizela u Nemačkoj, Francuskoj i Italiji premašila je dva evra po litru, dok je u Holandiji odavno iznad 2,5 evra.

Direktna posledica takvih okolnosti jeste da sve više građana odustaje od kupovine novih automobila i okreće se tržištu polovnih vozila, koje zbog ogromne potražnje postaje sve skuplje.

Kada gorivo poskupljuje, trošak posedovanja automobila raste bez obzira na to da li je vozilo novo ili polovno. U takvim okolnostima kupci uglavnom traže dva rešenja - ekonomičnije automobile ili vozila sa nižom početnom cenom. Polovni automobili često nude obe opcije, posebno kada je reč o starijim električnim modelima čija je vrednost poslednjih godina drastično pala, što se odmah odrazilo i na tržišne cene.

Cene polovnjaka u Evropi

Podaci potvrđuju taj trend. Cene polovnih automobila u Evropi u aprilu su porasle za 1,9 odsto u odnosu na mart 2026. godine.

U Španiji su cene polovnjaka na godišnjem nivou više za 3,8 odsto, a prosečan automobil skuplji je za oko 500 evra nego prošle godine. Sličan trend beleži i Italija, gde je u aprilu registrovan rast cena od četiri odsto.

U Nemačkoj i Švajcarskoj, u zavisnosti od regiona, zabeležen je rast cena klasičnih modela sa benzinskim i dizel motorima od oko 1,9 odsto, što je ipak nešto blaži udar za kupce sa Balkana koji najčešće kupuju automobile upravo iz tih zemalja.

Poseban trend poslednjih meseci predstavljaju polovni električni automobili stari oko tri godine. Njihova vrednost je u mnogim slučajevima pala i do 50 odsto, dok baterije i dalje zadržavaju dobar kapacitet i pouzdanost. Upravo zbog toga sve više kupaca razmatra električne modele kao povoljniju alternativu.

Sa druge strane, najveći rast cena trenutno beleže hibridni automobili, jer ih kupci vide kao kompromis između ekonomične potrošnje i sigurnosti koju pruža klasičan motor.