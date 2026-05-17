Bavljenje sportom je izrazito važno za pravilan razvoj dece. Osim što je bitan za zdravlje, on takođe uči mališane socijalizaciji, disciplini, poštovanju pravila, a koliko ova značajna aktivnost mesečno košta, zavisi od mnogo faktora.

Košarkaški trener Tihomir Badnjar ocenio da na cenu na prvom mestu utiče da li se radi o individualnom ili grupnom sportu.

- Kada je reč o grupnim sportovima, poput košarke, fudbala, odbojke i tako dalje, tada moraju da se iznajmljuju tereni ili sale. To naravno utiče na cenu koju će roditelji plaćati da im dete ide na treninge - kazao je.

Objasnio je da pola terena za košarku u Beogradu košta oko 7.500 dinara, odnosno da ceo košta oko 15.000 dinara. Napomenuo je da je reč o ceni po satu.

- Ta cena se deli na oko 20 dece, kada je reč o košarci i zato je ovaj sport, na primer skuplji od odbojke jer nju, na takvom terenu, može da trenira i 100 do 120 dece - rekao je.

Dodao je da su najveći troškovi u navedenim sportovima sale.

- Njihova cena zavisi od toga da li su sale zakupljene, da li su zakupljene školske sale jer su one obično jeftinije i da li klubovi imaju svoju salu - zaključio je Tihomir Badnjar.

Na cenu sportova za decu utiče i broj treninga, uzrast dece, broj dece u grupnim sportovima, kao i popularnost sportova. Najpopularniji sportovi za decu u Srbiji su: fudbal, košarka, odbojka, plivanje, vaterpolo, atletika i tenis.

Cene najpopularnijih sportova u Srbiji

Cene najpopularnijih sportova u Srbiji se razlikuju od klubova do klubova, a jedan od njih je najskuplji. Svaka cena je prikazana pojedinačno.

Cena fudbala

Cena fudbala za decu se kreće od 3.000 do 10.000 dinara mesečno. Cena zavisi od uzrasta deteta. Za mlađu decu, fudbal košta između 3.000 i 5.000 dinara mesečno. Za decu koja treniraju u "jačim", odnosno poznatijim klubovima, cena se kreće od 5.000 do 10.000 dinara. U praksi, većina roditelja u Srbiji za dečiji fudbal plaća između 4.000 i 7.000 dinara mesečno.

Cena košarke

Cena košarke za decu ista je kao i fudbala. Za mlađi uzrast ona se kreće između 3.000 i 5.000 dinara. Roditelji dece koja treniraju u poznatijim klubovima mesečno izdvajaju između 5.000 i 10.000 dinara. Većina roditelja, kao i za fudbal, plaća između 4.000 i 7.000 dinara.

Cena odbojke

Odbojka košta manje od košarke i fudbala. Cena ovog sporta se kreće između 3.000 i 6.000 dinara. U praksi većina roditelja plaća između 3.500 i 5.000 dinara mesečno za ovaj sport.

Cena plivanja

Cena plivanja se kreće između 3.500 i 7.000 dinara. Roditelji najčešće plaćaju između 5.000 i 6.000 dinara mesečno.

Cena vaterpola

Cena vaterpola za decu je ista kao cena plivanja. Cena vaterpola se kreće između 3.500 i 7.000 dinara. Roditelji najčešće plaćaju između 5.000 i 6.000 dinara mesečno.

Cena atletike

Cena atletike se kreće od 3.000 do 6.000 dinara. Većina roditelja plaća između 3.500 i 4.500 dinara. Tokom zimskih meseci cena ovog sporta bude skuplja za oko 1.000 dinara zbog treniranja u sali.

Cena tenisa