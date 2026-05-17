Računi za struju u poslednjih nekoliko godina postali su pravi izvor stresa u srpskim domaćinstvima, a malo ko zna da jedno dugme na veš mašini može osetno da smanji mesečnu potrošnju. Većina ljudi godinama pritiska iste programe iz navike, a da uopšte ne razmišlja o tome koliko ih ta rutina zapravo košta.

Program "Eco“ mnogi preskaču jer traje duže od standardnog pranja. Zato veliki broj korisnika automatski bira kraće cikluse, u uverenju da tako štede i vreme i pare.

U praksi je situacija potpuno suprotna.

Ekonomični režim koristi nižu temperaturu vode i pažljivo raspoređuje potrošnju kroz ceo ciklus. Veš se obrće sporije, mašina radi mirnije, a struja i voda se troše znatno manje.

Pojedini proizvođači navode da Eco program može da smanji potrošnju i do 50 odsto u poređenju sa klasičnim ciklusima.

Najveća greška pri izboru temperature

Pranje na 60 ili 90 stepeni za svakodnevnu garderobu je čisto bacanje novca. Tako visoke temperature imaju smisla samo u specifičnim slučajevima, recimo kod posteljine posle bolesti ili kod jako zaprljanih radnih odela.

Obavezno operite second hand garderobu na odgovarajućoj temperaturi Foto: Shutterstock, Ilustracija

Za majice, farmerke i običnu odeću sasvim je dovoljno 30 do 40 stepeni. Već posle prvog meseca primetićete razliku na računu, a odeća će vam trajati duže jer se boje ne ispiraju tako agresivno.

Brzo pranje deluje pametno, ali troši slično

Ciklusi od 15 ili 30 minuta zvuče savršeno kada ste u žurbi. Problem je što takvi programi često ne uklanjaju fleke, znoj i bakterije onako kako treba

Odlični su za osvežavanje odeće koja je nošena jednom

Nisu zamena za standardno ili Eco pranje

Često zahtevaju ponovno pranje, što duplira potrošnju

Mašina i dalje zagreva vodu i koristi pumpe punim kapacitetom

Još jedna česta greška je puštanje poluprazne veš mašine. Tada trošite skoro istu količinu energije i vode kao za pun bubanj, samo za upola manje veša.

Ovako ćete uštedeti struju, a odeća će trajati duže

Što je voda toplija, to struja brže curi sa brojila. Pored toga, visoke temperature ubrzano uništavaju vlakna, boje blede, a materijali se skupljaju i deformišu. Moderni deterdženti odlično rade i u hladnijoj vodi, pa nema razloga da preplaćujete ono što vam ne treba.

Ipak, hladna voda nije rešenje za baš sve. Peškiri, donji veš i sportska odeća traže malo višu temperaturu kako bi se uklonile bakterije i tvrdokorni mirisi.

Jednostavno pravilo za niži račun

Ako želite da smanjite troškove bez odricanja, formula je banalno jednostavna: pun bubanj, niža temperatura i Eco režim kad god je moguće. Kombinacija ova tri pravila daje najveću uštedu na duže staze.

Mnogi tek kada uporede stare i nove račune shvate koliko ih je pogrešna navika koštala. Najgore od svega je što je dugme na veš mašini već tu, na dohvat ruke.